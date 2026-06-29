Cyberpunk Edgerunners 2: CDPR und Netflix zeigen ersten Trailer

Vier Jahre nach der ersten Staffel der SciFi Serie Cyberpunk: Edgerunners können sich Anime Fans diesen Herbst auf eine neue Geschichte aus der dystopischen Metropole Night City freuen. Während das genaue Datum des Serienstarts noch aussteht, erlaubt ein erster Trailer nun jedoch einen ersten Blick auf die neuen Charaktere.

Für die technische Umsetzung zeichnet sich erneut das grandiose japanische Animationsstudio TRIGGER verantwortlich (KILL la KILL, BNA: Brand New Animal), welches bereits die tragische Geschichte der ersten Staffel beeindruckend und mitreißend in Szene setzen konnte.

Autor der Geschichte ist auch diesmal wieder Bartosz Sztybor, der bereits die Verantwortung für die herzzerreißende Handlung der ersten Staffel trug. Die Regie übernimmt diesmal Kai Ikarashi, der als Animation Director ebenso auch schon bei Cyberpunk: Edgerunners sein Talent unter Beweis gestellt hat.

Entsprechend hoch sind die Erwartungen an die zweite Staffel, welche die Geschichte der neuen Protagonisten Weak Kingsley, D, Roman Carax und Talia Yang erzählen wird. Auch die neue Staffel wird erneut zehn Folgen lang. Wie für Studio Trigger üblich erwarten wir auch diesmal eine in sich abgeschlossene Geschichte, welche in den zehn Folgen erzählt wird.

Cyberpunk 2077 bis zu 70 Prozent günstiger

Edgerunners spielt im Universum des Computerspiels Cyberpunk 2077, welches wiederum auf dem gleichnamigen Pen-and-Paper Rollenspiel Cyberpunk basiert. Wer das Action Rollenspiel bisher noch nicht gespielt hat, kann dies aktuell zum reduzierten Preis nachholen. Sowohl das Basisspiel, wie auch die Ultimate Edition inklusive der Erweiterung Phantom Liberty, sind zurzeit auf GOG und Steam um bis zu 70 Prozent reduziert und lassen sich für 17,99 bzw. 33,59 Euro laden. (GOG Basisspiel, GOG Ultimate Edition, Steam Basisspiel, Steam Ultimate Edition). Das Spiel ist zwar auch über den Mac AppStore erhältlich, da der Titel dort jedoch nicht vergünstigt angeboten wird, würden wir euch den Kauf über GOG oder Steam empfehlen.