Notch Score bringt WM-Ergebnisse in die Notch

Hier kommt noch etwas WM-Content für die Mac-Nutzer unter euch unter euch. Wobei sich die Menüleisten-App Notch Score zudem an Nachtarbeiter richtet, wenn man die Anstoßzeiten des Turniers zugrunde legt.

„Notch Score“ ist ein nettes Add-on für Mac-Nutzer, die keine WM-Tore verpassen wollen. Die App sitzt mittig am oberen Bildschirmrand und informiert dort über wichtige Spielereignisse wie Tore, Platzverweise, Spiel- und Verlängerungszeiten. Keine Angst, man muss nicht jedes Spiel über die „Notch“ verfolgen. Ihr könnt in den Einstellungen der App festlegen, welche Teams dabei berücksichtigt werden sollen.

Über ein kleines Fußball-Symbol in der Menüleiste kann man unabhängig davon Informationen zu allen gerade laufenden oder anstehenden Begegnungen abrufen. Zudem ist es darüber möglich, die Hauptanzeige zu deaktiveren, damit beispielsweise Präsentationen nicht gestört werden.

Bei Interesse solltet ihr „Notch Score“ am besten direkt herunterladen. Der Entwickler gibt die Anwendung momentan kostenlos ab, das Programm soll jedoch irgendwann 5 Euro kosten und zukünftig auch um die Unterstützung anderer Sportarten erweitert werden.

SoundSource mit WM-Rabatt

Rogue Amoeba, die Entwickler von SoundSource, haben derweil eine Sonderaktion für ihre Audio-App angekündigt und bieten das Programm noch bis zum 19. Juli mit 10 Dollar Preisnachlass an. Um den Vorteil zu erhalten, muss man beim Kaufabschluss den Rabattcode WORLDCUP2026 eingeben.

Mit einem zwinkernden Auge weisen die Entwickler zudem auf eine Erweiterung für SoundSource hin, mit deren Hilfe man störende Klänge von Vuvuzela-Tröten aus Sportübertragungen herausfiltern kann. Bei den Spielen der Fußball-WM in den USA sollte das Plug-In namens VuvuGone allerdings nicht nötig sein. Das Mitführen von Vuvuzelas ist bei den Spielen verboten. Wenn man Rogue Amoeba glaubt, stören die Tröten unabhängig davon immer noch zu oft beim Konsum von Sportveranstaltungen.