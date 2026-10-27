Apple hat mehrere Neuerungen für sein Software-Abo Creator Studio angekündigt. Das kostenpflichtige Paket umfasst unter anderem Final Cut Pro, Logic Pro und Pixelmator Pro sowie zusätzliche Funktionen für die kostenlosen Anwendungen Pages, Numbers und Keynote. Die für November angekündigten Updates bringen insbesondere neue KI-Funktionen für die Bearbeitung von Bildern, Videos und Dokumenten.

Final Cut Pro mit zusätzlichen Effekten

Apple integriert künftig zahlreiche Effekte und Erweiterungen von MotionVFX direkt in Final Cut Pro. Abonnenten erhalten damit Zugriff auf zusätzliche Effekte, Übergänge und Vorlagen. Auch der bislang aus Apples Büroanwendungen bekannte Content Hub wird in Final Cut Pro integriert. Darüber lassen sich unter anderem Videos für eigene Projekte abrufen.

Verbessert wird zudem die Zusammenarbeit mit Pixelmator Pro. Einzelne Bilder aus der Final-Cut-Timeline lassen sich künftig direkt in Pixelmator Pro öffnen und bearbeiten. Änderungen werden anschließend automatisch in Final Cut Pro übernommen.

Pixelmator Pro erhält mit „Generate Fill“ eine Funktion, mit der sich ausgewählte Bildbereiche anhand einer Texteingabe verändern oder ergänzen lassen. Apple zufolge sollen sich die generierten Inhalte automatisch an die Umgebung des Bildes anpassen.

KI-Assistenten für Musik und Büroanwendungen

Auch Logic Pro wird um KI-Funktionen erweitert. Ein neuer Assistent soll bei der Einrichtung und Bearbeitung von Musikprojekten helfen. Die Funktion startet als Beta und kombiniert KI-Modelle von Apple und OpenAI.

Apple verbessert zudem die automatische Trennung einzelner Bestandteile einer Musikaufnahme. Künftig sollen sich auch einzelne Schlagzeugkomponenten isolieren und unabhängig voneinander bearbeiten lassen.

Auch Pages, Numbers und Keynote erhalten einen KI-Assistenten, der Modelle von Apple und OpenAI verwendet. Dieser soll den Inhalt geöffneter Dokumente berücksichtigen und beispielsweise Texte überarbeiten, Präsentationen erstellen oder Tabellen auswerten können.

Über den ebenfalls neu unterstützten MCP-Standard sollen externe KI-Werkzeuge künftig auf die drei Anwendungen zugreifen und darin Aufgaben ausführen können.

Neue KI-Funktionen nur im Abonnement

Die neuen Funktionen sollen im November erscheinen und stehen größtenteils nur Abonnenten von Apple Creator Studio zur Verfügung. Apple verlangt regulär 12,99 Euro monatlich oder 129 Euro jährlich Über die Familienfreigabe können bis zu sechs Personen das Abonnement gemeinsam nutzen.

Apple bietet Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro und weitere Programme weiterhin auch als separate Anwendungen zum Einmalkauf an. Ein Teil der neuen Funktionen bleibt allerdings Abonnenten von Creator Studio vorbehalten.