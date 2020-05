COVID-19: Apple informiert zu Gesichtsmasken

Apples Info-Webseite zu COVID-19 ist in einer aktualisierten Version und mittlerweile auch in deutscher Sprache verfügbar. Apple hat den Inhalt der Webseite um Informationen zum Tragen von Schutzmasken sowie aktuelle Inhalte zu Symptomen und Handlungsempfehlungen im Falle einer Erkrankung erweitert.

Die Webseite wurde Ende März in Betrieb genommen. In den USA begleitet das in Kooperation mit den dortigen Gesundheitsbehörden betriebene Angebot die von Apple veröffentlichte, in Deutschland allerdings nicht verfügbare App Apple COVID-19. Hierzulande hält die Berliner Charité ein vergleichbares Angebot bereit.

Apple-Infos zu COVID-19-Gesichtsmasken:

Die Verwendung einer Stoffmaske kann dich und andere vor Keimen schützen und die Ausbreitung verlangsamen.