Coronavirus: Amazon priorisiert vier Produktkategorien

Der Online-Händler Amazon gehört zu den wenigen Profiteuren der Corona-Krise und bestückt selbst in Zeiten geschlossener Ladengeschäfte weiter Heimarbeitsplätze und Vorratskammern.

Die Belegschaft wird dabei so gefordert, dass Amazon die Bezahlung der Mitarbeiter in Deutschland und Österreich erst in der vergangenen Woche um zusätzlich 2 Euro brutto pro gearbeiteter Stunde erhöht hat. Bis Ende April wird die Vergütung zusätzlich zum Standardlohn mindestens 11,10 Euro brutto pro Stunde bezahlt.

Doch nicht nur auf den Lohnzetteln hat Amazon einige Änderungen vorgenommen, auch in der Logistik wurden die Abläufe jetzt den aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Wie Amazon mitteilt werden vier Produktkategorien bis auf Weiteres priorisiert:

Amazon erklärt dazu:

Unsere Teams arbeiten mit Hochdruck um sicherzustellen, dass unsere Kundinnen und Kunden Artikel des täglichen Bedarfs dann erhalten, wenn sie sie benötigen. Aus diesem Grund priorisieren wir vorübergehend den Eingang von Waren für den täglichen Bedarf, medizinischen Verbrauchsgütern, Büchern sowie Artikel, die Sie zum Arbeiten von zu Hause benötigen könnten. Dadurch kann es für manche Artikel zu vorübergehend verlängerten Lieferzeiten kommen. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Auch die von Amazon angebotenen Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Geräten sowie die Entsorgung von Einweg-Getränkebehältern ist aktuell pausiert. Amazon versichert allerdings, dass die Abgabe oder Abholung auch zu einem späteren Zeitpunkt noch möglich sein wird.

In mehreren Liefer-Regionen zeigt Amazon jetzt zudem den Hinweis an: „In Ihrer Region kommt es vorübergehend zu verlängerten Lieferzeiten“.