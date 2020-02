Corona-Virus: Apple spricht Gewinnwarnung aus

Apple wird seine für das aktuelle Quartal gesteckten Finanzziele nicht erreichen. In einer Mitteilung an Investoren gibt das Unternehmen bekannt, dass die Ausnahmesituation im Zusammenhang mit der Corona-Virus-Epidemie (COVID-19) in China massiven Einfluss auf die Geschäftsverhältnisse hat.

Mittlerweile seien zwar alle iPhone-Produktionsstätten wieder geöffnet, dennoch laufe die Tätigkeit dort langsamer an als zunächst gedacht wieder an. Weiterhin habe die Gesundheit und das Wohlbefinden aller an der Produktion beteiligten Kräfte oberste Priorität. Die dadurch eingeschränkte Verfügbarkeit des iPhone werde vorübergehend Einfluss auf den Gesamtumsatz des Konzerns haben.

Zudem zeigten sich die massiven Einschränkungen im Alltagsleben Chinas auf die Nachfrage nach Apple-Produkten Auswirkung. So waren zeitweise alle dortigen Apple-Stores und auch die Filialen von Vertriebspartnern geschlossen. Außerhalb von China sei die Nachfrage über alle Produkt- und Service-Kategorien hinweg dagegen den Erwartungen entsprechend hoch.

Apple betont in der Stellungnahme ebenso wie einem begleitend veröffentlichten Rundschreiben an Mitarbeiter mehrfach, dass es sich nur um vorübergehende Einschränkungen handle und das Unternehmen grundsätzlich auf soliden Beinen stehe.