CopyTrans Filey vereinfacht Dateiübertragung zwischen PC und iOS-Gerät

CopyTrans Filey ist eine neue Windows-Anwendung zum direkten Übertragen von Dateien zwischen PC und iOS-Geräten. Ihr dürft das Programm allerdings nicht mit Werkzeugen wie dem CopyTrans Manager oder iMazing verwechseln. Die Neuerscheinung Filey kann nicht auf Apples eigene Anwendungen zugreifen, sondern will sich eher als komfortabler Ersatz für die iTunes Dateifreigabe etablieren.

Filey eignet sich zur Verwendung im Zusammenspiel mit den unterschiedlichsten Anwendungen von Drittanbietern. Als Beispiele nennen die Entwickler die Office-Programme von Microsoft, Documents von Readdle, den Acrobat Reader oder auch Medienplayer wie VLC oder den PlayerXtreme. Zu den unterstützten Formaten gehören PDFs und Office-Dateien ebenso wie E-Books, Musik und Videos.

Auf dem Windows-PC installiert, erlaubt CopyTrans Filey den direkten Zugriff auf die entsprechenden Speicherbereiche auf dem iPhone oder iPad. Bei der ersten Verbindung muss das betreffende iOS-Gerät noch per Kabel mit dem Computer verbunden sein. Im Rahmen der Einrichtung lässt sich dann festlegen, dass der Dateiaustausch auch drahtlos über WLAN erfolgen kann. Wichtig ist hier nur, dass sich Computer und iOS-Gerät im selben WLAN-Netz befinden. Die App unterstützt auch Verbindungen zu mehreren iOS-Geräten gleichzeitig.

Ihr könnt mit CopyTrans Filey sowohl Dokumente per Drag-and-Drop hinzufügen, als auch löschen. Im Hauptfenster des Programms kann eine Liste mit allen mit der Dateifreigabe kompatiblen und auf dem iOS-Gerät installierten Programmen abgerufen werden. Ein großer Drag-and-Drop-Bereich vereinfacht das direkte Übertragen von Dateien an dieser Programme und in der Dateiliste darunter werden alle zu einem ausgewählten Programm auf dem iPhone oder iPad vorhandenen Dateien angezeigt. Hier kann man diese Dateien auch vom iOS-Gerät auf den PC laden oder löschen.

Eine ausführliche Anleitung zu CopyTrans Filey findet ihr hier. Die Nutzung der App ist für den privaten Bereich kostenlos. CopyTrans verdient sein Geld mit dem Angebot von Apps zur erweiterten Verwaltung von iOS-Geräten vom Mac oder PC aus.