BOOX Go 6: Unabhängig von Amazon, kleiner als ein Kindle

Der für seine E-Ink-Tablets bekannte Anbieter BOOX ist als Hersteller qualitativ hochwertiger E-Reader wie dem Note Air4 C bekannt. Zu den bekanntesten BOOX-Produkten dürfte mittlerweile jedoch der E-Ink-Handheld Palma zählen, der der bunten Flimmerwelt des iPhones einen geradezu dröge-monochromen Gegenentwurf gegenüberstellt. Mit dem Palma lassen sich zur Not auch Online-Ausflüge unternehmen und Fotos knipsen, das Palma ist jedoch vor allem für das Lesen längerer Texte optimiert.

Hintergrundbeleuchtet und warmweiß: Das Display des BOOX Go 6

Brot und Butter des seit 13 Jahren am Markt aktiven Anbieters bleibt die E-Reader-Sparte, in der mit dem BOOX Go 6 kürzlich auch ein ultrakompakter Kandidat Einzug gehalten hat, der es mit Amazons Kindle aufnehmen soll.

Unabhängig von Amazon

Eines der größten Alleinstellungsmerkmale ist die Unabhängigkeit vom marktbeherrschenden Onlinehändler Amazon. Das BOOX Go 6 richtet sich an Nutzer, die bereits über den Lesestoff verfügen, der in U-Bahn, am Strand oder in der Universität gelesen werden soll oder auch gelesen werden muss.

Entsprechend bietet die E-Reader-Familie von BOOX zahlreiche Wege, vorhandenes Lesematerial auf die Geräte zu übertragen. Neben der iPhone-App, die die Verwaltung des eigenen Lesestoffs erlaubt, ist die bequemste Variante, neue E-Books und PDFs auf das BOOX Go 6 zu übertragen, der Browser-Upload des Anbieters. Befindet sich das BOOX Go 6 im selben Netzwerk wie der eigene Rechner, reicht es aus, die auf dem Gerät angezeigte Webadresse einzugeben, um neue Bücher auf den 14,8 cm × 10,8 cm × 0,7 mm großen E-Reader zu laden.

Größenvergleich: Das BOOX Go 6 neben dem Kindle Paperwhite 5 von 2021

Vollwertiges Android-Tablet

Im Gegensatz zum Kindle ist das BOOX Go 6 kein reiner E-Reader, sondern ein vollwertiges Android-Tablet mit App-Store-Zugang und Browser. Wer möchte, kann hier auch zusätzliche Apps installieren und nutzen. Dies ist einerseits praktisch für Lern- und Lese-Anwendungen, sorgt aber andererseits dafür, dass die lokalen E-Books im Aufmerksamkeitwettstreit mit digitalen Zeitfressern stehen – ein Problem, dem Kindle-Nutzer nicht begegnen.

Der häufige Verweis auf den Kindle in diesem Text ergibt sich aus der Tatsache, dass Amazons E-Reader quasi die Standardwahl für viele E-Book-Einsteiger geworden ist. Das BOOX Go 6 muss sich mit eigenen Alleinstellungsmerkmalen behaupten. Dazu zählt ohne Frage die ultrakompakte Größe des 6-Zoll-Gerätes, sowie seine technische Ausstattung.

Up- und Download: Der Dateitransfer läuft direkt über den Browser

Hardware

Display: 6″ HD Carta 1300 Glas-Display mit flacher Abdeckung

Auflösung: 1448 x 1072 Pixel (300 ppi)

Touchscreen: Kapazitiver Touchscreen

Prozessor: 2,0 GHz Octa-Core

Arbeitsspeicher (RAM): 2 Gigabyte

Speicher (ROM): 32 Gigabyte

Konnektivität: WLAN (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.0

Frontbeleuchtung: Mit CTM (Warm- und Kaltlicht)

Software

Betriebssystem: Android 11

Unterstützte Dokumentformate: PDF, CAJ, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, EPUB3, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX

Unterstützte Bildformate: PNG, JPG, BMP, TIFF

Unterstützte Audioformate: WAV, MP3

Unterstützung für Drittanbieter-Apps

Weitere Spezifikationen

Tasten: Ein-/Aus-Taste

Anschlüsse: USB-C (unterstützt OTG und Nutzung als Audioanschluss)

microSD-Kartenslot: Vorhanden

Mikrofon: Eingebaut

Akku: 1.500 mAh Lithium-Ionen-Polymer

Abmessungen: 148 x 108 x 6,8 Millimeter

Gewicht: Etwa 146 Gramm

Nach der ersten Inbetriebnahme wird man vom Fehlen des augenschonenden Blaulichtfilters kurz erschreckt, ist dieser jedoch erst mal in den Einstellungen ausgemacht und aktiviert, kann die Display-Qualität und die Seitendarstellung problemlos mit der des Kindle mithalten.

Magnet-Case für Vorder- und Rückseite

Die Schutzhülle des Anbieters ist sehr puristisch gehalten und kann flexibel eingesetzt werden. Das Kunstledermodell hält magnetisch auf der Rückseite des BOOX Go 6 und wird zum Lesen einfach nach hinten umgeschlagen.

Das Case haftet magnetisch, geladen wird per USB-C

Wir sind jedoch große Fans des Pop-Sockets, einer selbsthaftenden Halterung, die auf der Rückseite beliebiger Geräte fixiert wird und im Einsatz aufgezogen werden kann. Diese sorgt bei längeren Lesesitzungen dafür, dass sich keine Ermüdungserscheinungen im Arm einstellen und das Gerät nicht irgendwann abgelegt werden muss – zwar wiegt das BOOX nur 146 Gramm, je nach Lesedauer macht sich aber auch dieses Gewicht irgendwann bemerkbar.

Die Pop-Sockets sind eine Empfehlung für alle, die abends gerne auf dem Rücken liegen und über Kopf lesen. Entsprechend kann die Hülle des Go 6 als durchaus positiv bewertet werden, musste auf unserem Gerät jedoch einem schlichten schwarzen Pop-Socket weichen.

E-Reader mit Android 11

Das BOOX Go 6 sortiert sich am Markt irgendwo zwischen dem dem Kobo Clara und dem regulären Amazon Kindle ein und richtet sich an Anwender, die bereits eine lokale E-Book-Mediathek besitzen, beziehungsweise hauptsächlich PDF-Dateien konsumieren und zumindest die Option haben wollen, bei Bedarf auf Android-Applikationen zugreifen zu können. Dafür stehen 32 GB Speicher zur Verfügung – doppelt so viel wie bei Amazon und Kobo.

Die Benutzeroberfläche des BOOX Go 6

Boox bietet hier einen robusten, kompakten Begleiter, der weitestgehend auf Spielereien und Schnörkel verzichtet und sich vor allem auf seine Kernaufgabe konzentriert: die Anzeige digitaler Literatur auf einem auch in der Sonne gut ablesbaren E-Ink-Bildschirm.

Preislich wird das BOOX Go 6 für 169,99 Euro in Deutschland verkauft und liegt damit knapp 50 Euro über dem Listenpreis des aktuellen Kindle ohne Werbung, das für 119,99 Euro zu haben ist.