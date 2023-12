Constellation: Noch mehr Science-Fiction auf Apple TV+

Apple baut das Angebot an Science-Fiction-Inhalten im Katalog des hauseigenen Video-Streaming-Dienstes Apple TV+ weiter aus.

Nach der preisgekrönten Serie „For All Mankind“, die sich im Subgenre der Alternativweltgeschichten verortet, der Asimov-Buchverfilmung „Foundation“ über den Untergang des Galactic Empire, sowie den Publikumslieblingen „Silo“ und „Infiltration“, bereitet sich mit „Constellation“ die nächste Science-Fiction-Serie auf ihren Start vor.

Constellation ab 21. Februar

Apple beschreibt Constellation als Psychothriller-Drama mit Verschwörungsinhalten und gibt an, dass die neue Produktion mit Noomi Rapace („The Girl with the Dragon Tattoo“) vorerst auf acht Episoden angelegt ist.

Constellation erzählt die Geschichte der Astronautin Jo (Noomi Rapace), die nach einer Katastrophe im Weltraum zur Erde zurückkehrt und feststellt, dass wesentliche Teile ihres Lebens plötzlich abhandengekommen zu sein scheinen. Laut Apple handelt es sich um ein spannungsgeladenes Weltraumabenteuer, dass die dunklen Aspekte der menschlichen Psychologie erkundet.

Besetzt ist die Serie unter anderem mit Jonathan Banks („Breaking Bad“ und „Better Call Saul“), Barbara Sukowa („Voyager“ und „Hannah Arendt“) und James D’Arcy („Agent Carter“ und „Oppenheimer“).

Die ersten drei Folgen werden ab dem 21. Februar 2024 auf Apple TV+ bereitstehen, die restlichen fünf werden im Wochenabstand nachgereicht.

Erste Folgen kostenlos schauen

Anwender, die sich einen Überblick über die aktuellen Apple TV+ Inhalte verschaffen wollen, können dies auf tv.apple.com/de risikofrei und ohne Abo tun. Hier bietet Apple aktuell die Pilotfolgen von insgesamt zehn Serien zum kostenfreien Konsum an. Neben „Ted Lasso“ und „Slow Horses“ auch mit den jeweils ersten Folgen von „Monarch – Legacy of Monsters“, „Silo“ und „For All Mankind“.