Cloud-Verschlüsselung: Boxcryptor für M1-Macs optimiert

Die Verschlüsselungssoftware Boxcryptor ist jetzt vollumfänglich für Apples M1-Prozessoren optimiert. Nachdem bereits zum Verkaufsstart der neuen Apple-Rechner eine Vorschauversion von Boxcryptor mit M1-Unterstützung erhältlich war, präsentiert sich die Anwendung in der Version 2.39.1119 jetzt offiziell sowohl mit Intel- als auch Apple-Prozessoren kompatibel.

Die neue Software-Version sollte auf den neuen, mit M1-Prozessor ausgestatteten Apple-Rechnern MacBook Air, MacBook Pro und iMac für zusätzliche Stabilität und Geschwindigkeitsvorteile sorgen.

Boxcryptor richtet sich als Cloud-Verschlüsselungslösung an Unternehmen und Privatpersonen gleichermaßen. Die Software sieht sich als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme bei der Verwendung von Cloud-Angeboten und zeigt sich derzeit mit mehr als 30 verschiedenen Anbietern kompatibel. Der Einsatz von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung soll sicherstellen, dass die in der Cloud gespeicherten Daten vor unberechtigtem Zugriff, beispielsweise durch Geheimdienste, Behörden oder auch kriminelle Mitarbeiter der Anbieter geschützt sind. Das Sicherheitskonzept sieht vor, dass der Sicherheitsschlüssel für die in die Cloud gelegten Dateien ausschließlich dem Anwender bekannt ist. Die Verschlüsselung erfolgt dabei lokal und vor dem Abschicken in die Cloud.

Boxcryptor bietet verschiedene Preismodelle an. In der kostenlosen Version ist die Nutzung auf einen Cloud-Anbieter und maximal zwei Geräte beschränkt.

Cryptomator als Alternative auf Spendenbasis

Eine vollständig kostenlose, aber noch nicht für die neuen Apple-Prozessoren optimierte Alternative bietet sich mit Cryptomator an. Auch hier können die bei Cloud-Anbietern abgelegten Dateien zuvor auf dem eigenen Rechner verschlüsselt werden, sodass man selbst Herr über den Zugriff auf diese Daten bleibt.

Bei Cryptomator handelt es sich um ein Open-Source-Projekt, das mithilfe von Spenden und Sponsoren finanziert wird. Die Entwickler sind derzeit auch daran, eine vollständig überarbeitete iOS-App zu entwickeln und wollen im kommenden Jahr mit offenen Beta-Tests beginnen.