Cloud-Gaming: Google kooperiert mit NVIDIA und Microsoft

Natürlich war Stadia nicht das einzige Angebot in diesem Bereich. Im Rahmen einer Kooperation mit NVIDIA wird nicht nur die für den Zugang zum Angebot GeForce NOW nötige Anwendung auf den Geräten vorinstalliert, sondern wurden die Rechner der Mitteilung zufolge auch so abgestimmt, dass man damit die höchste Mitgliedschaftsstufe RTX 3080 von GeForce NOW und Titel wie Fortnite, Cyberpunk 2077 oder Crysis 3 Remastered mit bis zu 120 FPS- und 1600p-Auflösung spielen kann.

Google überrascht uns mit der Ankündigung neuer Chromebook-Modelle , die speziell für Cloud-Gaming entwickelt wurden. Generell gäbe es am Konzept der neuen, gemeinsam mit den Partnern Acer, ASUS und Lenovo produzierten Laptops ja nichts auszusetzen, nur passt da nicht so recht, dass Google eben erst angekündigt hat, den eigenen Cloud-Gaming-Dienst Google Statia zu schließen.

Insert

You are going to send email to