Clipboard-Manager Maccy: Die Mac-Zwischenablage im Griff

Hier kann ein zuvor kopierter Text bzw. eine kopierte Grafik per Mausklick wieder in die aktuelle Zwischenablage zurückgeholt oder automatisch eingesetzt werden.

Nach mehrmonatiger Ruhezeit wurde Maccy am Mittwoch mal wieder aktualisiert und steht nun in Ausgabe 0.21 zum Download bereit. Dieser kann auf dem Code-Portal GitHub kostenlos erfolgen, wahlweise steht der Mac-Helfer aber auch als Kauf-Applikation im Mac App Store zur Verfügung. Hier werden 11 Euro fällig, mit denen sich der Entwickler finanziell unterstützen lässt.

