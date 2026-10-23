Claude Duet: Ein Assistent, der nicht auf Fragen wartet

Anthropic stellt mit Claude Duet einen KI-Assistenten vor, der nicht erst auf eine Frage wartet. Der Dienst arbeitet im Hintergrund, prüft verbundene Anwendungen und meldet sich, wenn eine Entscheidung ansteht. Damit verfolgt Anthropic einen ähnlichen Ansatz wie OpenAI mit seinen Ende September vorgestellten Dots. Beide sollen Aufgaben dauerhaft begleiten, statt nach jeder Antwort auf die nächste Eingabe zu warten.

Claude Duet nutzt das Modell Opus 5.5 und übernimmt Erinnerungen, Fähigkeiten und verbundene Anwendungen aus dem bestehenden Claude-Konto. Nutzer müssen den neuen Assistenten also nicht erst mit ihren Arbeitsabläufen vertraut machen. Die Kommunikation erfolgt in einem fortlaufenden Gespräch per Text oder Sprache. Duet ist als eigene App für iOS und Android sowie im Browser verfügbar.

Morgens informieren, anschließend selbst arbeiten

Anthropic sieht den Assistenten unter anderem als Helfer für E-Mails, Termine und Büroorganisation. Claude Duet kann morgens einen Überblick über anstehende Aufgaben liefern, wichtige Nachrichten hervorheben und Antworten vorbereiten. Auf Zuruf soll er auch Besprechungen organisieren, Präsentationen erstellen oder Tabellen und Dashboards ausarbeiten.

Dafür steht dem Agenten ein eigener Cloud-Computer zur Verfügung. Er greift auf mehr als 6.000 Konnektoren und Plugins zu, darunter Gmail, Google Kalender und Google Drive. Nach erledigter Arbeit meldet er sich zurück. Bei wichtigen Entscheidungen soll er dagegen erst um Zustimmung bitten. Dazu zählen etwa das Versenden von Nachrichten oder Zahlungen. Nutzer können seine Arbeitsschritte einsehen und eingreifen.

Warteliste und begrenzte Nutzung

Bei der Sicherheit verweist Anthropic auf getrennte Abläufe für Anmeldungen und Freigaben auf dem Cloud-Computer. Passwörter soll der Agent nicht unmittelbar zu sehen bekommen. Eine zusätzliche Prüfung soll verhindern, dass vertrauliche Informationen unbeabsichtigt weitergegeben werden.

Zunächst bleibt Claude Duet eine frühe Testversion für Pro- und Max-Abonnenten in den USA. Interessenten müssen sich auf eine Warteliste setzen lassen. Team- und Enterprise-Tarife sind noch ausgeschlossen. Die Nutzung zählt auf die bestehenden Kontingente des jeweiligen Claude-Abos, ausdrücklich auch dann, wenn der Agent nur im Hintergrund nach Neuigkeiten schaut.

Anthropic räumt ein, dass Duet die Dringlichkeit von Nachrichten falsch einschätzen oder zwischen zwei Prüfungen eingehende Informationen übersehen kann. Wie zuverlässig ein Assistent selbst entscheidet, wann er stören sollte, muss sich im Alltag erst zeigen.