Anker eufy: Die neue Kamera-Generation ist da

Anker baut sein Angebot an Überwachungskameras aus. Nachdem wir erst vor wenigen Tagen über den Verkaufsstart der neuen Video-Türklingel S4 berichtet haben, stellt der Hersteller nun die restlichen Modelle seiner neuen Kamerageneration vor. Dazu gehören drei Außenkameras mit automatischer Objektverfolgung sowie ein umfangreicheres Überwachungssystem mit Netzwerkrekorder.

Ankers neue Kamera-Generation startet

Die gemeinsame technische Grundlage ist die automatische Erkennung von Personen und Fahrzeugen. Statt ausschließlich einen festen Bildausschnitt aufzuzeichnen, können die Kameras Bewegungen verfolgen und relevante Bereiche vergrößern. Je nach Modell kommen dafür mehrere Objektive, schwenkbare Kameramodule und Radarsensoren zum Einsatz.

Drei Außenkameras mit unterschiedlichen Aufgaben

Die neue SoloCam E50 kombiniert zwei 4K-Objektive. Eine Weitwinkelkamera liefert die Übersicht, während eine zweite Optik Details mit bis zu zwölffachem Hybridzoom heranholt. Das schwenkbare System verfolgt Personen und Fahrzeuge automatisch. Ein abnehmbares 5-Watt-Solarpanel versorgt den integrierten 10.000-mAh-Akku. Die Kamera ist mit einem Listenpreis von 249 Euro ausgezeichnet und soll im Novvember ausgeliefert werden.

Die ebenfalls für November angekündigte eufyCam E52 kostet 299 Euro und kombiniert eine feste 2K-Kamera mit einer beweglichen 4K-Einheit. Während die obere Optik beispielsweise eine Einfahrt dauerhaft überblickt, verfolgt die zweite erkannte Personen. Ein achtfacher automatischer Zoom passt den Ausschnitt an. Auch hier übernimmt ein 5-Watt-Solarpanel einen Teil der Energieversorgung. Aufnahmen lassen sich ohne HomeBase auf einer microSD-Karte speichern.

Mit Lichtkegel: Die neue TrackLight Kamera S1

Etwas anders arbeitet die TrackLight Cam S1. Ihre Besonderheit ist ein beweglicher Lichtstrahl, der erkannten Personen folgt. Zwei Radarsensoren überwachen einen Bereich von 180 Grad, eine 4K-Kamera liefert die Bilder. Dazu kommen eine 105 Dezibel laute Sirene, ein 15.000-mAh-Akku und ein 5,5-Watt-Solarpanel. Die S1 kostet regulär 299 Euro.

Netzwerkrekorder für größere Installationen

Mit dem NVR Security System E50 richtet sich Anker an Nutzer, die mehrere Kameras dauerhaft betreiben möchten. Das System kombiniert feste 2K-Ansichten mit beweglichen 4K-Kameras und zeichnet kontinuierlich auf. Die Auswertung erkennt Personen, Fahrzeuge und Haustiere und kann Bewegungen kamerübergreifend verfolgen.

Ankers NVR Security System E50

Der mitgelieferte Rekorder unterstützt acht Kamerakanäle und lässt sich auf 16 erweitern. Eine 2-TB-Festplatte ist enthalten, maximal sind 16 TB möglich. Der Listenpreis liegt bei 999,99 Euro, der Verkaufspreis aktuell bei 749 Euro.

Die bereits erhältliche Türklingel S4 ergänzt das Sortiment mit einer 180-Grad-Panoramaansicht und automatischer Personenverfolgung. Sie kostet regulär 329 Euro. Für ihre HomeKit-Anbindung ist weiterhin eine HomeBase 3 erforderlich.