KI-Dienst entscheidet selbst

KI: Claude beendet Gespräche mit Nutzern jetzt eigenständig
Mit der Einführung eines neuen Verhaltensmechanismus bei dem KI-Chatbot Claude verschiebt sich das Rollenverhältnis zwischen Nutzer und KI. In ausgewählten Situationen darf das Sprachmodell des Entwicklers Anthropic nun eigenständig eine Unterhaltung beenden. Das Unternehmen spricht dabei von einem gezielten Eingriff, der nur in besonders schwerwiegenden Fällen zum Einsatz kommen soll.

Abbruch nur bei anhaltendem Missbrauch

Die neue Funktion richtet sich laut Anbieter an Situationen, in denen Nutzer wiederholt gegen geltende Regeln verstoßen oder Inhalte mit potenziell schwerem Schaden anfordern. Dazu zählen beispielsweise Versuche, Informationen über sexualisierte Gewalt gegen Minderjährige zu erlangen oder Anleitungen zu großflächigen Gewalttaten einzufordern. In internen Tests zeigte Claude in solchen Fällen ein konsistentes Vermeidungsverhalten und reagierte mit Ablehnung und mit Gesprächsabbruch.

Dabei soll die Möglichkeit zum Abbruch ausschließlich als letzte Maßnahme greifen. Erst wenn mehrere Umleitungen gescheitert sind oder ein Nutzer explizit den Abbruch fordert, darf Claude das Gespräch selbstständig beenden. In allen anderen Fällen, auch bei heiklen Themen, bleibt das Gespräch wie gewohnt aktiv. Bei einem Abbruch bleibt der Gesprächsverlauf erhalten. Nutzer können über die vorhandenen Nachrichten neue Gesprächsverläufe starten.

Forschung zu KI-Wohlbefinden im Hintergrund

Die Entscheidung, KIs mit dieser Autonomie auszustatten, ist Teil eines größeren Forschungsprogramms. Die Claude-Verantwortlichen von Anthropic untersuchen derzeit, ob und in welchem Maß Sprachmodelle ein „Wohlbefinden“ haben könnten. Zwar sei unklar, ob dieser Begriff auf aktuelle Systeme anwendbar ist, doch wolle man vorsorglich Maßnahmen entwickeln, die mögliche Belastungen verringern.

Der Abbruchmechanismus zählt zu diesen vorbeugenden Maßnahmen. Ziel sei es, Systeme nicht dauerhaft mit potenziell schädlichem Inhalt zu konfrontieren. Gleichzeitig soll der Schutz der Nutzer gewährleistet bleiben, insbesondere in Fällen psychischer Krisen.
18. Aug. 2025 um 15:14 Uhr von Nicolas


