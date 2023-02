CI-Unterstützung: Amazon streamt Audioinhalte direkt ins Innenohr

Im Innenohr werden die hier eintreffenden Signale dann vom eigentlichen Implantat als elektrisch Impulse direkt in die Hörschnecke abgegeben und ermöglichen so auch hochgradig schwerhörigen Menschen akustische Signale zu verarbeiten. Voraussetzung für den chirurgischen Eingriff ist lediglich ein intakter Hörnerv. Cochlea-Implantate kommen häufig bei gehörlos geborene Kindern zum Einsatz, denen so die Möglichkeit eines weitgehend regulären Spracherwerbs geboten werden kann.

So hat das Team hinter dem Amazon Fire TV heute die Ausweitung der Hörunterstützung auf Anwender und Anwenderinnen bekanntgegeben, die im Alltag auf ein so genanntes Cochlea-Implantat angewiesen sind.

Der Onlinehändler Amazon baut die Bedienungshilfen seines Streaming-Produktes Amazon Fire TV weiter aus. Nachdem Amazon bereits im vergangenen April die Möglichkeit einführte, die Audiospuren beliebiger Video-Inhalte nicht nur an Lautsprecher und Soundsysteme zu übertragen, sondern diese auch an kompatible Bluetooth-Hörgeräte zu senden , folgt heute die zweite Ausbaustufe.

Insert

You are going to send email to