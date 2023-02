Workout-Video-Dienst: Drei Monate Apple Fitness+ kostenlos

Wie genau Apple mit den kostenlosen Probezeiträumen für seine unterschiedlichen Abo-Services umgeht, können wir euch leider (noch) nicht im Detail erklären.

Fest steht lediglich dass Apple intern Limits setzt, was die Anzahl an Gutschein-Einlösungen angeht. Zudem unterscheidet Cupertino zwischen Aktionen die sich nur an Neukunden richten und solchen, die alle Anwender ansprechen sollen, also auch Nutzer, die schon einmal einen Probezeitraum in Anspruch genommen haben.

Ebenfalls scheint Apple den zeitlichen Abstand zum zuletzt eingelösten Gutscheincode im Blick zu behalten. So kann es vorkommen, dass Gutscheine deren Einlösung euch für die dreimonatige Probe von Apple Music, Apple TV+ und Apple Fitness bereits einmal verwehrt wurde, wenige Wochen später problemlos durch Apple akzeptiert werden.

Sofort-Kündigung möglich

Womit wir zu dieser Apple Fitness+-Aktion kommen. Bis zu drei Monate könnt ihr durch das Einlösen der auf dieser Sonderseite verfügbaren Codes an Apples Workout-Video-Dienst teilnehmen. Wer schon mal einen Probezeitraum genutzt hat, bekommt hier immer noch zwei Monate geschenkt (vorausgesetzt die letzte Gutscheineinlösung liegt bereits lang genug zurück).

Hetzen müsst ihr euch hier immerhin nicht: An der Aktion kann noch bis zum 25. August 2023 teilgenommen werden.

Hier versteckt sich das Jahresabo

Habt ihr den Gutschein erfolgreich eingelöst, dann könnt ihr das Abonnement umgehend wieder kündigen und dieses dennoch bis zum Ablauf des gewährten Testzeitraums von zwei oder drei Monaten in vollem Umfang nutzen.

Auch der Zugriff auf das kostengünstige Jahresabo von Apple Fitness+ ist über den verlinkten Gutscheincode möglich. Wie berichtet, bietet Apple die Option ansonsten nicht an. Um das günstige Jahresabo abzuschließen müsst ihr euch im Anschluss an die Gutschein-Einlösung die Abo-Details anzeigen lassen und dann die Option „Alle Abos anzeigen“ auswählen. Hier (und nur hier) bietet Apple aktuell den vergünstigten Jahreszugang zu Apple Fitness+ an.