Parallels macht „Apple Intelligence“ für Windows-Apps verfügbar

Die Entwickler von Parallels weisen darauf hin, dass es mithilfe ihrer Software möglich ist, einen Teil der unter dem Funktionsbereich „Apple Intelligence“ versammelten KI-Funktionen unter Windows zu verwenden.

Für Nutzer in Deutschland hält sich der praktische Nutzen dieser Meldung zunächst natürlich stark in Grenzen. Der offizielle Start von Apples KI-Funktionen in den EU-Staaten wurde für April kommenden Jahres angekündigt. Grundsätzlich interessant ist dieser Ansatz aber durchaus.

Parallels konzentriert sich dabei auf die im Rahmen von „Apple Intelligence“ verfügbaren Schreibwerkzeuge. Diese können Apple-Nutzer dabei unterstützen, einen bestehenden längeren Text zusammenzufassen oder in ein Listenformat umzuwandeln. Beim Erstellen eigener Texte können die Schreibwerkzeuge von Apple nicht nur Korrektur lesen, sondern beispielsweise auch dafür sorgen, dass man den gewählten Ton so anpasst, dass der Text professioneller oder wenn gewünscht auch prägnanter klingt.

Erstmal nur auf Englisch

Jetzt kommt für Mac-Besitzer hierzulande zunächst natürlich der große Haken, dass „Apple Intelligence“ nur genutzt werden kann, wenn man die Systemsprache auf Englisch umstellt. Aber damit nicht genug. Denn Apples KI-Schreibwerkzeuge „sprechen“ bislang ebenfalls noch kein Deutsch. Dementsprechend profitiert man hier lediglich dann, wenn man englischsprachige Texte verfassen oder überprüfen muss.

Man kann die Ankündigung von Parallels aber auf jeden Fall als positiven Ausblick auf das Frühjahr nehmen. Nutzer, die ihren Mac zusätzlich für die Arbeit mit Windows-Anwendungen nutzen, könnten so ihren Arbeitsablauf verbessern.

Apple-KI in Windows: So gehts

Falls ihr das Ganze doch schon jetzt ausprobieren wollt, beziehungsweise könnt, schaut euch den zugehörigen Eintrag im Parallels-Blog an. Dort wird Schritt für Schritt erklärt, wie man die Textwerkzeuge von „Apple Intelligence“ in Windows aktivieren kann.