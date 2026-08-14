Deutschland bleibt außen vor
ChatGPT kann sich künftig merken, was ihr am Mac macht
OpenAI erweitert seine Mac-App um eine Funktion, die ChatGPT und Codex deutlich mehr Kontext über die Arbeit am Rechner geben kann. „Computer History“ erstellt aus Aktivitäten in ausgewählten Apps und auf Webseiten eine Zeitleiste und Erinnerungen, auf die der KI-Assistent später zurückgreifen kann.
So lässt sich ChatGPT beispielsweise fragen, an welchem Dokument man vor der Mittagspause gearbeitet hat, welche Webseite kürzlich geöffnet war oder was im Laufe eines Arbeitstags erledigt wurde. Wiederkehrende Arbeitsabläufe kann die Software zudem erkennen und daraus Skills oder Automatisierungen vorschlagen.
Keine Screenshots mehr
Computer History ersetzt das zuvor experimentell angebotene „Chronicle“. Während Chronicle regelmäßig Screenshots auswertete, zeichnet das neue System Interaktionsereignisse von macOS auf. Dazu zählen etwa Klicks, Tastatureingaben, Tastenkürzel und der Wechsel zwischen Anwendungen. Screenshots, Bildschirmaufnahmen, Mikrofon- und Systemaudio werden ausdrücklich nicht aufgezeichnet. Auch private Browserfenster bleiben außen vor.
Die Funktion ist standardmäßig deaktiviert. Nutzer wählen selbst aus, welche Apps und Webseiten einbezogen werden dürfen, können die Aufzeichnung jederzeit pausieren und einzelne Einträge oder die komplette Historie wieder löschen.
Daten landen teilweise bei OpenAI
Ganz lokal arbeitet Computer History allerdings nicht. Die erfassten Ereignisse werden zunächst bis zu 48 Stunden auf dem Mac gespeichert und zur Erstellung der Erinnerungen temporär an OpenAI übertragen. Nach Angaben des Unternehmens werden diese Rohdaten nach der Verarbeitung nicht gespeichert und auch nicht zum Training verwendet. Die daraus erstellten Erinnerungen liegen anschließend als Textdateien lokal auf dem Mac.
Today we're releasing Computer History in ChatGPT.
It lets ChatGPT learn from everything you do on your computer, so it can better understand how you work, finish tasks that you're in the middle of, and suggest skills and automations based on how you use your computer. pic.twitter.com/xnTq7hWH8O
— Ari Weinstein (@AriX) August 13, 2026
OpenAI weist dabei selbst auf mögliche Risiken hin. Die lokalen Erinnerungsdateien werden von Computer History nicht zusätzlich verschlüsselt. Zudem können Inhalte von Webseiten sogenannte Prompt-Injection-Angriffe enthalten. Bei Kommunikations-Apps empfiehlt OpenAI, die Aufzeichnung nur mit Zustimmung der beteiligten Personen zu verwenden.
Deutschland zunächst ausgeschlossen
Computer History startet für Nutzer von ChatGPT Pro, Business und Enterprise. Bei Firmenkonten muss die Funktion zunächst von einem Administrator freigegeben und anschließend von jedem Nutzer individuell aktiviert werden.
Ausprobieren können wir das neue Mac-Gedächtnis hierzulande vorerst jedoch nicht. OpenAI schließt Europa samt Großbritannien und Schweiz zum Start aus. Einen Termin für die Freigabe in Deutschland nennt das Unternehmen bislang nicht.
Mein Umfeld ist größtenteils sehr technik-affin. Aber keiner in meiner Bubble will so ein Klapphandy kaufen. Bin gespannt, ob die in USA wirklich so viele absetzen, dass für Europa keine mehr übrig sind.
Oh sorry, im falschen Post gepostet!
Also… ein Keylogger den man sich freiwillig installiert und bestenfalls sogar dafür bezahlt?
Ich frag‘ ja nur.
Dachte ich mir auch. Ein Träumchen für jeden Vorgesetzten, mit Stasi Vergangenheit.
Nein.
Chatgpt recall
Bevor ich das nutze werfe ich dem Mac weg!
Never ever!
Will ich das als User?
Toll, besonders großartig bei Online- Banking. Da braucht man sich keine Passwörter, komplizierte Zugänge mehr merken. Das für den Nutzer.
Das bisschen Sicherheit mit dem TAN Verfahren lässt sich bestimmt auch noch von einer KI umgehen, so lassen sich von überall die Bankkonten dieser KI- Nutzer ganz wie von selbst leeren.
zb. homeoffice – spionage4 – KI… da muss man kein verschwörungstheoretiker sein um das zu begreifen. daten wecken begehrlichkeit, egal was man bei der einführung verspicht. das kann legal abgesaugt werden, durch ein dekret von trump, oder illegal… geheimdienste, hacker, staaten, firmen
Ich finde das Beispiel auch etwas merkwürdig. Also wenn ich nicht mehr weiß womit ich mich vor der Mittagspause beschäftigt habe war wohl der Eintopf schlecht.
Wo soll das noch hinführen?
Wieso muss man Großbritannien und vor allem die Schweiz hier separat neben Europa nennen? Die Schweiz liegt mitten in Europa. Und Großbritannien gehört ja wohl ohne Zweifel auch zum Kontinent.