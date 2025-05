ChatGPT in Deutschland: OpenAI eröffnet Standort in München

Das US-Unternehmen OpenAI hat sein erstes Büro in Deutschland eröffnet. Der neue Standort in München, eine genaue Adresse nennen die Amerikaner nicht, soll den wachsenden Anforderungen auf dem deutschen Markt gerecht werden und die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern, Unternehmen und Forschungseinrichtungen intensivieren.

OpenAI-CEM Sam Altman

Einer der drei größten Abo-Märkte

Deutschland zählt für OpenAI inzwischen zu den wichtigsten Märkten außerhalb der Vereinigten Staaten – sowohl bei der Anzahl der Nutzer als auch bei zahlenden Geschäftskunden.

Nach Angaben des Unternehmens nutzen Millionen Menschen in Deutschland bereits Werkzeuge wie ChatGPT in ihrem Alltag. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland an der Spitze, auch weltweit gehört es zu den Top drei Märkten mit den meisten Abonnenten. Darüber hinaus entwickelt eine wachsende Zahl an Unternehmen, Start-ups und Softwareentwicklern eigene Anwendungen auf Basis der OpenAI-Programmierschnittstellen.

Kooperationen mit Springer und Bertelsmann

Die Anwendungsbereiche reichen von digitaler Kundenbetreuung über Prozessautomatisierung bis hin zu kreativen Projekten. Zu den Unternehmensnutzern zählen unter anderem die Sparkassen-Finanzgruppe, Zalando sowie der Mittelständler Viessmann. Auch akademische Einrichtungen wie die WHU und das Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts setzen auf KI-gestützte Lösungen in Forschung und Lehre.

Zudem kooperiert OpenAI hierzulande bereits mit Axel Springer und mit Bertelsmann.

Der neue Standort in München wird nicht nur als lokales Zentrum für Beratung und Entwicklung dienen, sondern auch als Schnittstelle zur Zusammenarbeit mit politischen Institutionen auf Landes- und Bundesebene. Ziel ist es, die Potenziale der Technologie in Deutschland verantwortungsvoll zu nutzen und langfristig zur wirtschaftlichen Entwicklung beizutragen.

Fokus auf nationale Integration

Mit dem Schritt nach Deutschland reagiert OpenAI auf die hohe Nachfrage und will gleichzeitig seine internationale Strategie vertiefen. Der Aufbau eines deutschen Teams soll helfen, die Technologie an regionale Anforderungen anzupassen und den Dialog mit Nutzerinnen und Nutzern vor Ort zu fördern. Stellenangebote für den Münchner Standort sind bereits veröffentlicht – gesucht werden unter anderem Vertriebsverantwortliche, Kommunikationsexperten und Ingenieure.