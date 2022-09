Champions League bei Prime: Dortmund, Bayern und Frankfurt live

Amazon Prime lässt sich für neue Nutzer 30 Tage lang kostenlos testen und beinhaltet neben dem kostenlose Versand von Artikeln auch die Nutzung von Zusatzdiensten wie Prime Video oder Amazon Music. Im Anschluss an die Probezeit fallen monatliche Gebühren von jeweils 8,99 Euro an.

Los gehts in der aktuellen Runde der Champions League mit der Begegnung zwischen Borussia Dortmund und dem FC Kopenhagen am morgigen 6. September bereits um 18:45 Uhr. Darüber hinaus stehen bereits fünf weitere Begegnungen fest, die im Rahmen der Gruppenphase bei Prime Video zu sehen sein werden. Mit dabei sind mit Dortmund, Bayern und Frankfurt drei Top-Teams aus der deutschen Fußball-Bundesliga.

Morgen startet die neue Champions-League-Saison wieder durch. Amazon erinnert aus diesem Anlass daran, dass Prime-Abonnenten auch in dieser Saison wieder die Top-Spiele am Dienstag ohne zusätzliche Gebühren sehen können.

Insert

You are going to send email to