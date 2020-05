„Catalyst“ soll Nachrichten-App auf dem Mac verbessern

Es wird ja höchste Zeit, dass die Nachrichten-App auf dem Mac mit dem Funktionsumfang der iOS-Version gleichzieht. Bleibt nur zu hoffen, dass im Rahmen dieser Umstellung auch gleich die Suchfunktion brauchbar wird. Wie es scheint, soll eine Catalyst-Version der App für die gewünschten Verbesserungen sorgen.

„Catalyst“ wird die mit macOS Catalina eingeführte Möglichkeit bezeichnet, vorhandene iPad-Apps auf vergleichsweise einfache Art und Weise auch auf den Mac zu bringen. Aushängeschild für auf diese Weise für den Mac bereitgestellte Apps war neben Apple-Anwendungen wie Home, Aktien oder Sprachmemos stets auch die neue Twitter-App für den Mac.

Dem Entwickler Steve Troughton-Smith zufolge hat die in Hacker-Kreisen kursierende Vorabversion von iOS 14 bereits entsprechende Vorbereitungen integriert. So seien darin eindeutige Hinweise auf eine Catalyst-Erweiterung zu finden. In der Folge würde dies bedeuten, dass wir mit dem nächsten großen macOS-Update eine nicht nur optisch an die iOS-Version angelehnte Nachrichten-App auf den Mac bekommen, sondern auch der Funktionsumfang angeglichen wird. Auf dem Mac stehen beispielsweise keine Nachrichteneffekte oder auch Stickerpakete zur Verfügung, letztere dürften dann auch die Verwendung zuvor auf einem iOS-Gerät erstellter Memojis auf dem Mac ermöglichen. Als Hinweis darauf werden teils auch die von Apple veröffentlichten Grafiken zur Entwicklerkonferenz WWDC angesehen, auf denen die Entwickler am Mac im Memoji-Stil dargestellt werden.