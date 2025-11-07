Cardinal für macOS: Ultraschnelle Dateisuche mit lokalem Index

Mit Cardinal steht macOS-Nutzern eine neue Anwendung zur Verfügung, die eine schnelle und gezielte Dateisuche auf dem eigenen System ermöglicht. Die App ist quelloffen, kostenlos erhältlich und wurde in der Programmiersprache Rust entwickelt.

Nach dem ersten Start fordert Cardinal umfassenden Zugriff auf das Dateisystem an. Anschließend erstellt die Software einen lokalen Index aller auffindbaren Dateien, einschließlich solcher auf angeschlossenen externen Laufwerken.

Dieser Index bildet die Grundlage für spätere Suchvorgänge, die ohne weitere Zugriffe auf die Festplatte durchgeführt werden können. Dadurch wird die Suche deutlich beschleunigt. Selbst bei sehr großen Datenbeständen mit mehreren Millionen Dateien zeigt Cardinal in der Benutzeroberfläche in der Regel nur wenige Millisekunden als benötigte Suchzeit an.

Suchparameter, Filter und Finder-Integration

Die Suchmaske von Cardinal unterstützt verschiedene Muster zur Eingrenzung von Treffern. Neben einfachen Teilbegriffen sind auch gezielte Suchen nach Anfangs- oder Endbestandteilen von Dateinamen möglich. Wer möchte, kann auch reguläre Ausdrücke verwenden oder die Groß- und Kleinschreibung berücksichtigen lassen. Die passenden Einstellungen lassen sich über Schaltflächen direkt neben dem Suchfeld aktivieren.

Suchergebnisse werden in einer übersichtlichen Liste angezeigt. Per Mausklick können einzelne Treffer direkt im Finder geöffnet oder der entsprechende Pfad in die Zwischenablage kopiert werden. Auch Pfadsegmente lassen sich gezielt durchsuchen, etwa wenn sowohl der Ordnername als auch ein Teil des Dateinamens bekannt sind.

Kostenfreie Open-Source-Lösung

Cardinal wird aktiv weiterentwickelt und kann über die Code-Plattform GitHub heruntergeladen werden. Die Sprache der Benutzeroberfläche kann über ein Symbol in der Menüleiste angepasst werden, hier steht auch Deutsch zur Verfügung. Wer auf macOS nach einer Alternative zur systemeigenen Spotlight-Suche sucht, erhält mit Cardinal ein flexibles Werkzeug, das lokal arbeitet und ohne Cloud-Dienste auskommt.



