Calibre 8.9: Verbesserungen für die persönliche E-Book-Sammlung

Die E-Book-Software Calibre steht neu in Version 8.9 zum Download bereit. Die offene Entwicklergemeinde hinter der Anwendung zeigt sich ausgesprochen aktiv und stattet das Programm regelmäßig mit Fehlerbehebungen und Funktionserweiterungen aus.

Auch das Update auf Version 8.9 hat eine Reihe von kleineren, aber erwähnenswerten Neuerungen im Gepäck. So wird bei Anmerkungen nun ein Farbfeld neben den Einträgen angezeigt. Dadurch lassen sich unterschiedliche Arten von Hervorhebungen auf einen Blick besser unterscheiden. Auch die Suche nach Büchern in der Bibliothek wurde verfeinert: Findet das Programm beim ersten Versuch mit dem eingegebenen Titel keine Treffer, entfernt es automatisch Zusätze in Klammern oder hinter Doppelpunkten und startet die Suche erneut.

Beim Zusammenführen von Büchern per Drag & Drop wird künftig das Cover des Zieldokuments eingeblendet. Dies soll helfen, die Übersicht zu behalten und versehentliche Zusammenführungen zu vermeiden.

Zudem unterstützt der Export ins HTMLZ-Format nun auch eingebettete Schriftarten. Anwender können auf diese Weise vorhandene Layouts und Typografie vollständiger übernehmen.

Auch im Bereich der Erweiterungen gibt es Neuerungen: Im Installationsfenster für Plugins ist es nun möglich, die verfügbaren Erweiterungen nach Kategorien zu filtern.

Lokale und unabhängige E-Book-Bibliothek

Calibre bietet die Möglichkeit, sich eine von Anbietern unabhängige lokale E-Book-Sammlung anzulegen. Das ist insbesondere dann von Vorteil, wenn ihr eure E-Books aus verschiedenen Quellen bezieht.

Eine schon etwas ältere aber immer noch aktuelle Einführung in Calibre

Ihr müsst dafür auch nicht zwingend über einen E-Book-Reader verfügen, sondern könnt die Bücher auch direkt in der Calibre-App lesen oder sie einfach nur mithilfe der Software archivieren.

Mittlerweile bieten zahlreiche Verlage und Plattformen die Bücher auch ohne Kopierschutz an. Bei der Suche nach kostenlosen E-Books müsst ihr ansonsten einfach ein wenig die Augen offen halten. Immer wieder finden sich auch Gratis-Aktionen wie dieses Krimi-Geschenk bei eBook.de.