Bundesregierung will Haftung bei E-Roller-Unfällen verschärfen

Die Bundesregierung will die Haftung bei Unfällen mit E-Scootern verschärfen. Geschädigte sollen ihre Ansprüche künftig leichter durchsetzen können, wenn sie durch fahrende oder falsch abgestellte Elektrokleinstfahrzeuge zu Schaden kommen. Der Bundestag hat den Gesetzentwurf am 11. Juni in erster Lesung beraten und an die Ausschüsse überwiesen.

Solche Szenen sollen zukünftig vermieden werden.

Kern des Entwurfs ist eine Halterhaftung. Bislang ist es oft schwierig nachzuweisen, wer einen Schaden verursacht hat. Gerade bei Mietrollern fallen Halter und Fahrer regelmäßig auseinander: Der Anbieter stellt die Fahrzeuge bereit, genutzt werden sie von wechselnden Personen. Wird ein Roller falsch abgestellt oder kommt es zu einem Unfall, bleibt für Geschädigte häufig unklar, gegen wen sie Ansprüche richten können.

Die Bundesregierung verweist darauf, dass die wirtschaftlichen Vorteile der Sharing-Angebote vor allem bei den Flottenbetreibern liegen. Diese sollen deshalb auch das Risiko stärker tragen. Halter und Betreiber von E-Scootern würden damit stärker in die Verantwortung genommen, wenn durch ihre Fahrzeuge Schäden entstehen.

Fahrer sollen sich entlasten müssen

Zusätzlich sieht der Entwurf strengere Regeln für Fahrerinnen und Fahrer vor. Künftig soll eine Haftung für „vermutetes Verschulden“ gelten. Wer mit einem E-Scooter in einen Unfall verwickelt ist, müsste also darlegen können, dass ihn kein Verschulden trifft.

Der Handlungsdruck ist gestiegen. Seit der Einführung der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung im Juni 2019 haben E-Scooter im Straßenbild deutlich zugenommen. Laut Bundesregierung stiegen die Unfallzahlen von 5.860 im Jahr 2020 auf 12.509 im Jahr 2024. Auch regulierte Drittschäden nahmen zu: von 1.150 Fällen im Jahr 2020 auf 5.000 im Jahr 2023. Dabei sollte man jedoch auch beachten, dass von 2020 bis 2022 Corona das öffentliche Leben deutlich einschränkte.

Besonders im Fokus stehen falsch abgestellte Roller. Wer über einen E-Scooter stolpert oder durch ein abgestelltes Fahrzeug zu Schaden kommt, muss bislang oft nachweisen, wer den Roller dort abgestellt hat. Genau diese Beweisschwierigkeiten soll die Neuregelung entschärfen.

Beschlossen ist das Gesetz noch nicht. Federführend befasst sich nun der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz mit dem Entwurf. Sollten die Regeln in dieser Form kommen, müssten vor allem Sharing-Anbieter mit mehr Verantwortung rechnen. Nutzer wären zugleich stärker gefordert, ihr Fahr- und Abstellverhalten im Schadensfall erklären zu können. Denkbar wäre, dass man zukünftig ein Foto nach dem Abstellen aufnimmt und in der App hochlädt.