Der hinter der Smarthome-Plattform Homey stehende Anbieter Athom ermöglicht nun die direkte Anbindung von Homey an ChatGPT. Nutzer können ihr Homey-Konto mit ChatGPT verbinden und anschließend Smarthome-Funktionen per KI-Chat steuern. Eine entsprechende App steht im App Store von ChatGPT bereit.

Die ChatGPT-Integration stellt eine Alternative zur Anbindung von Homey mittels eines lokalen MCP-Servers. Wer stattdessen Anthropic Claude nutzt, kann dies weiterhin mithilfe einer MCP-Anbindung tun. Die hierfür benötigten Schnittstellen bleiben laut Homey erhalten und werden zum Teil auch von der neuen App genutzt.

Automatisierungen per KI erstellen

Sobald die Verbindung eingerichtet ist, können Nutzer ChatGPT unter anderem dazu verwenden, den Status von Geräten abzufragen, Lampen oder andere Komponenten zu steuern sowie vorhandene Automatisierungen auszuführen. Auch die Verwaltung der eingebundenen Geräte lässt sich laut Athom anpassen. So soll sich beispielsweise die Zuordnung von Geräten anpassen oder deren Bezeichnung ändern lassen.

Darüber hinaus kann ChatGPT bei der Erstellung und Anpassung von Automatisierungen unterstützen. Nutzer könnten die gewünschte Funktion in natürlicher Sprache beschreiben, woraufhin die KI beim Aufbau entsprechender Abläufe hilft. Auf diesem Weg sollten sich insbesondere komplexere Automatisierungen innerhalb des Homey-Systems einfacher und schneller umsetzen lassen.

Preiserhöhung bei Homey-Hardware

Die Preise für die Hardware von Homey sind übrigens zum Monatswechsel angestiegen. Athom hatte darüber bereits im Vorfeld darüber informiert und auf deutlich gestiegene Kosten für Arbeitsspeicher und eMMC-Speicher verwiesen. Diese Preissteigerungen würden sich auch bei einem wichtigen Zulieferer für die Hardware des Homey Pro bemerkbar machen. Zudem seien für das laufende Jahr weitere Erhöhungen zu erwarten. Man habe die Verkaufspreise lange Zeit stabil gehalten, sehe sich nun jedoch zu einer Anpassung gezwungen. Trotz der Preiserhöhung übernehme Athom weiterhin einen Teil der zusätzlichen Kosten selbst.

In Deutschland kostet der Homey Pro jetzt 449 Euro und damit 50 Euro mehr. Der Preis für den Homey Pro mini ist von 249 Euro auf 279 Euro gestiegen.