BSI bietet „Cyberfibel“ für digitale Aufklärung an

Mit der Cyberfibel will das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) die digitale Aufklärung verbessern. Das in die Bereiche „Digitale Lebenswelten“ und „Digitale Kompetenzen“ unterteilte Nachschlagewerk steht sowohl online als auch als PDF-Download zur Verfügung. Zudem können Wissensvermittler und Bildungseinrichtungen kostenlos ein gedrucktes Exemplar der Cyberfibel erhalten.

Die Veröffentlichung des BSI geht auf über 200 Seiten auf aktuelle Fragestellungen im digitalen Alltag ein und liefert dazu konkrete Erklärungen, Hintergründe, Übungen und Handlungsempfehlungen ebenso wie weiterführende Links. Regelmäßige Erweiterungen sollen dafür sorgen, dass in diesem Zusammenhang auch künftige Entwicklungen und veränderte Sicherheitsanforderungen berücksichtigt werden.

Genauso wie wir in der Schule mit der Fibel lesen lernen, müssen wir uns auch mit den Regeln des digitalen Raums befassen. Unser Ziel im Rahmen des Digitalen Verbraucherschutzes ist es, durch Informationsangebote, technische Anforderungen und Standards Rahmenbedingungen zu schaffen, um ein sicheres und selbstbestimmtes Handeln von Verbraucherinnen und Verbrauchern in der digitalen Welt zu ermöglichen. Mit der Cyberfibel geben wir unseren Partnern in der Wissensvermittlung ein praxisorientiertes, stets aktuelles Handwerkszeug an die Hand, das sie in ihrer täglichen Arbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern sofort einsetzen können.

Das neue Angebot ist auf Initiative des „Deutschland Dialogs für digitale Aufklärung“ hin entstanden und soll als Orientierungshilfe dazu beitragen, ein einheitliches Niveau für Verbraucheraufklärung zu schaffen. Zu den behandelten Themen gehören Grundlagen für allgemeine Online-Aktivitäten ebenso wie das Schaffen von Kompetenzen insbesondere in sicherheitsrelevanten Bereichen.