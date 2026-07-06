Brydge meldet sich mit neuem MacBook-Dock zurück

Brydge war insbesondere für seine iPad-Tastaturen bekannt, bevor das Unternehmen 2019 mit Henge den seinerzeit hochbeliebtesten Hersteller von Docking-Stationen für MacBooks übernommen hat. Vier Jahre sah sich Brydge dann mit Zahlungsproblemen konfrontiert und musste den Geschäftsbetrieb einstellen. Inzwischen geht es mit einem neuen Geldgeber im Hintergrund weiter und das Unternehmen bietet mit dem ProDock Duo jetzt ein neues Thunderbolt-4-Dock zur Bestellung an.

Das Brydge ProDock Duo kommt in dem seinerzeit von Henge etablierten klassischen Hochformat-Design und wurde ursprünglich angekündigt, bevor das Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten kam. Das Besondere an dem Konzept ist, dass sich das Notebook einfach in die vergleichsweise dezente Halterung einsetzen lässt. Sämtliche relevanten Anschlüsse werden automatisch verbunden. Anschließend lässt sich das MacBook direkt mit bis zu zwei externen Bildschirmen sowie Tastatur und weiterer Peripherie nutzen.

Brydge bietet das ProDock Duo für MacBooks mit Apple-Prozessoren vom Typ M1 bis M5 an. In Deutschland lässt sich das Zubehör aktuell über Amazon bestellen und wird dort in Varianten für das MacBook Air 13-Zoll sowie für das MacBook Pro mit 14 und 16 Zoll Bildschirmgröße angeboten. In den USA findet sich auch schon eine Variante für das MacBook Air mit 15 Zoll Bildschirmgröße gelistet.

MacBook wird zur Desktop-Station

Das eingesetzte MacBook wird mit bis zu 90 Watt Ladestrom versorgt. Auf der Rückseite des Docks finden sich jeweils drei Anschlüsse für Thunderbolt 4 und USB-A sowie eine Ethernet-Buchse. Zusätzlich stehen seitlich ein Anschluss für USB-C und ein Lesegerät für SD-Karten bereit. Brydge integriert zudem eine Qi-Ladefläche für das iPhone an der Vorderseite des Docks

Das Konzept ist sicherlich attraktiv, allerdings muss man hierfür auch ordentlich in die Tasche greifen. Je nach Ausführung werden für die neuen Docking-Stationen von Brydge in Deutschland mindestens 440 Euro fällig.