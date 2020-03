Browser-App Kosmi: Fürs Homeoffice und zum gemeinsamen Abhängen

Den zu Hause gestrandeten Mitlesern möchten wir an dieser Stelle die Web-Anwendung Kosmi ans Herz legen. Kosmi lässt sich einfach im Browser aufrufen, das Angebot verlangt weder eine Registrierung noch den Download zusätzlicher Komponenten sondern ist mit dem Besuch auf einer herkömmlichen Webseite zu vergleichen.

Einmal aufgerufen, könnt ihr euch einen Spitznamen geben und aus der Lobby heraus sowohl einen Raum betreten, als auch selbst einen Raum eröffnen. Die Räume sind dabei wahlweise privat (und nur durch einen geheimen Link zu erreichen) oder öffentlich und betretbar für alle interessierten Anwender.

In den Räumen selbst lassen sich zahlreiche „Apps“ starten. Zu diesen gehört eine YouTube-App, die das gemeinsame Schauen von YouTube-Clips ermöglicht. Eine Screensharing-App, die das Live-Bild des eigenen Mac-Schreibtischs überträgt. Ein Kartenspiel, ein Quake-ähnliches Ballerspiel, NES-Emulatoren und mehr.

In Kosmi kann gemeinsam abhängen, wer in der richtigen Welt gerade nicht aus dem Haus kommt – in euren Räumen lässt sich chatten, Mausklicks starten Video- und Audio-Konferenz.

Nach Angaben des verantwortlichen Entwicklers nutzen alle über Kosmi geteilten Video- und Audio-Inhalte p2p-Protokolle und kommen mit den Servern des Anbieters überhaupt nicht in Kontakt. Text-Chats werden hingegen von den Kosmi-Servern verwaltet – bereits getipptes lässt sich allerdings jederzeit im Nutzer-Menü löschen.

Die aktuell vorhandenen Features sollen auch langfristig komplett kostenlos angeboten werden, neue Premium-Funktionen sind in Arbeit.