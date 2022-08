BRAVIA XR-Portfolio: Sony startet Cashback-Aktion und launcht neues Mini-LED-Flaggschiff

In Sachen Streaming integrieren die neuen Bravia-Modelle Google TV und die vorinstallierte Hausvideothek BRAVIA CORE, die Neukäufer in Abhängigkeit vom Gerät mit bis zu zehn Filmen und bis zu 24 Monaten unbegrenztem Streaming ausstattet.

Die neuen Bravia XR-Modelle gehören mit der neuen Mini-LED-Technologie zu de ersten 8K-Geräten die laut Sony nahezu vollständig „ohne Reflektionen oder Lichtschleier um helle Bereiche“ eingesetzt werden können und sind in der Lage dunkle Bereiche in besonders tiefem Schwarz abzubilden. Eine besondere Vorbereitung für den Betrieb der PlayStation 5 soll der Konsole exklusive Bildanpassungen wie Tone Mapping mit HDR-Automatik und einen automatischen Genre-Bildmodus liefern.

