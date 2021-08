Bose QuietComfort 45: Das ist der neue Noise-Canceling-Kopfhörer

Der 350-Euro-Kopfhörer wird in den beiden matten Farbvarianten Triple Black und White Smoke in den Mart starten.

Grundsätzlich bietet die neue Version des Kopfhörers, den viele Anwender als Referenzmodell für vergleichende Kaufentscheidungen heranziehen, zwei Betriebsmodi: Die Geräuschunterdrückung QUIET und den Transparenzmodus AWARE. Während QUIET versucht alle Außengeräusche so gut wie möglich auszublenden, will AWARE für einen transparenten Klang sorgen, der sich anhören soll, als wären keine Kopfhörer präsent.

Das neue Modell der populären Over-Ear-Kopfhörer wird in Deutschland ab 30. September verfügbar sein und soll dann mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 349,95 Euro ausgezeichnet sein. Bereits ab morgen wollen erste Händler den in zwei Farben erhältlichen Bluetooth-5.1-Kopfhörer zur Vorbestellung anbieten.

