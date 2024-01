Bose Audio Brand Days: QuietComfort-Produkte und tragbarer Lautsprecher reduziert

Die „Bose Audio Brand Days“ laufen schon seit ein paar Tagen bei Amazon, der wohl weiterhin beliebteste Kopfhörer des Herstellers hat hier aber bislang gefehlt. Jetzt ist aber auch die aktuelle, im vergangenen Herbst vorgestellte Version des Bose QuietComfort im Rahmen der Aktion erhältlich. Der Kopfhörer lässt sich als Sonderedition in Lindgrün für 275 Euro und in den Farben Schwarz oder Weiß für 279 Euro bestellen. Die Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 399,99 Euro.

Der Bose QuietComfort war Vorreiter im Bereich der aktiven Geräuschunterdrückung und schlägt sich in diesem Bereich auch weiterhin hervorragend. Die aktuelle Version unterstützt kabellose Verbindungen über Bluetooth 5.1 und kann mit einer Akku-Ladung bis zu 24 Stunden genutzt werden. Die mittlerweile von den meisten Herstellern angebotene Schnellladefunktion hat auch bei Bose Einzug gehalten. Wenn der Akku des Kopfhörers leer ist, kann man ihn in nur 15 Minuten für weitere zweieinhalb Stunden Laufzeit auftanken.

Bose Alexa-Kopfhörer und QuietComfort Earbuds II

Im Rahmen der Bose-Aktion sind auch weitere Produkte des Herstellers mit nennenswertem Preisnachlass erhältlich. Die mit Alexa-Sprachsteuerung ausgestatteten Noise Cancelling Headphones 700 von Bose gibt es für 219,95 Euro und auch verschiedene Modelle der QuietComfort InEars werden zu reduzierten Preisen angeboten.

Wenn die QuietComfort Earbuds II in Schwarz für euch in Frage kommen, schaut euch auch dieses Bundle an. Ihr bezahlt beide male 199,95 Euro, bekommt aber bei der zweiten Variante noch ein Textilcase mit dazu. Normalerweise kosten die Ohrhörer bereits in der Standardausführung 299,95 Euro. Als zweite Farboption gibt es die QuietComfort Earbuds II ebenfalls zum Aktionspreis auch in Weiß.

Portabler Smart Speaker unterstützt WLAN und Bluetooth

Zu guter Letzt hat Bose momentan auch seinen Portable Smart Speaker deutlich im Preis reduziert. Den Akku-Lautsprecher mit Alexa-Integration gibt es in den Farben Schwarz und Weiß vorübergehend für 279,95 Euro anstelle von 419,95 Euro. Wer 24 Euro drauflegt, bekommt gleich noch eine induktive Ladeschale mit dazu.

Der Lautsprecher ist ein Kilogramm schwer, hat eine Akku-Laufzeit von bis zu zwölf Stunden und ist nach IPX4 gegen Wasser geschützt. Die Smart-Speaker-Funktion erfordert eine WLAN-Verbindung, außerhalb des WLAN-Netzes kann der Bose Smart Speaker als Bluetooth-Lautsprecher genutzt werden.