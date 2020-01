Bosch Smart Home wird mit HomeKit kompatibel

Die Smarthome-Produkte von Bosch werden künftig HomeKit unterstützen. Der Konzern will die Anbindung seines Bosch Smart Home Systems im Laufe des Jahres umsetzen. Über erste Hinweise auf eine entsprechende Kooperation mit Apple konnten wir vergangenen Sommer berichten.

Bosch unterstützt bereits Amazon Alexa und den Google Assistant, zudem will sich der Stuttgarter Hersteller noch weiter öffnen, und künftig eine Schnittstelle anbieten, über die weitere ausgewählte Partner die Bosch-Produkte in eigene Lösungen einbinden können. Die ersten Integrationen sollen im Frühjahr umgesetzt werden, darunter eine Anbindung an die Plattform „Home Connect“.

Bosch kündigt darüber hinaus eine Erweiterung seines Alarmystems an. Dank der Integration von Rolladen- und Lichtsteuerung könne man hier beispielsweise im Brandfall alle vernetzten Rolladen automatisch öffnen oder im Einbruchsfall Beleuchtungsaktionen starten.