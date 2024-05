BOOX Palma ausprobiert: Lesen ohne Ablenkungen – mehr nicht

Die jüngsten Hardwareneuvorstellungen aus der KI-Ecke, also der Rabbit R1 oder der AI Pin von Humane, wurden allen mit der gleichen Frage konfrontiert: Warum wird hier ein neues Hardwareprodukt verkauft und nicht einfach eine App?

Der handtellergroße E-Book-Reader BOOX Palma, der seit wenigen Wochen auch ganz offiziell in Deutschland verkauft wird, muss sich vor dieser Frage nicht verstecken sondern beantwortet diese souverän: Der BOOX Palma ist ein eigenständiges Gerät, damit auf diesem ungestört gelesen werden kann. Keine störenden Nachrichten, keine Push-Mitteilungen, keine bunten Online-Verlockungen – Zielgruppe des E-Readers sind vor allem jene Anwender, die die Nase voll von Applikationen haben.

Kompakter Kindle-Konkurrent

Der 299 Euro teure Kindle-Konkurrent erweitert das nahezu vollständig zwischen Amazon und Tolino aufgeteilte Hardware-Angebot um einen attraktiven Mini-Kandidaten, der aussieht wie ein konventionelles Android-Handy, seinem hochauflösenden E-Ink-Bildschirm (mit vorzeigbaren 824 px x 1648 px bei 300 DPI) aber vor allem zum Lesen von Textinhalten anbietet.

Dies geht mit allen Vorzügen einher, die E-Ink-Geräte für sich beanspruchen können. Auch unter strahlendem Sonnenlicht lässt sich das Display des BOOX Palma hervorragend ablesen. Im Dunkeln kümmern sich eine Displaybeleuchtung und eine automatische Abstimmung der Farbtemperatur um eine stets angenehme Lese-Stimmung.

Zwar versteht sich der BOOX Palma auch auf das Anzeigen eines Kalenders sowie das Abspielen von Musik und kann sogar Android-Anwendungen aus dem Google Play Store nachladen, um diese Verlockungen sollte man jedoch einen tunlichst großen Bogen machen, sonst hat man plötzlich zwei Smartphones in seinem Leben – eins davon ohne SIM-Kart.

Entsprechend haben auch wir uns in den zurückliegenden Tagen ausschließlich auf den Einsatz des noch jungen Readers als Kindle-Alternative konzentriert. Und hier macht der BOOX Palma eine sehr gute Figur. Doch erst mal wollen Lese-Inhalte auf den BOOX Palma.

Transfer im Web und per App

Die einfachste Art, den BOOX Palma zu befüllen, ist der Einsatz der begleitenden iPhone-Applikation BOOX Assistant. Mit dieser lassen sich Dateien, Bilder, Dokumente und interessante Online-Artikel an den BOOX Palma übertragen. Zudem bietet der Hersteller einen Webdienst mit 10 GB Speicher an, der als Online-Zentrale zum Übertragen von Inhalten genutzt werden kann. Im Heimnetzwerk ist zudem der direkte WLAN-Dateitransfer an das Gerät möglich.

Während EPUB-Dokumente und die ansonsten unterstützten Dateiformate (PDF, Adobe-DRM, DOC, HTML, RTF und TXT sowie BMP, GIF, JPG, PNG und TIFF) hier anstandslos übertragen werden, konnte uns der Umgang mit tagsüber gesicherten Online-Artikeln nicht begeistern.

Hier hat der BOOX Palma bei vielen Webseiten Probleme, die Inhalte in einem optimierten Lese-Modus anzuzeigen. Zudem will der Pushdienst vor dem Verlassen des eigenen WLAN-Netzwerkes gerne manuell daran erinnert werden, bereits übertragene Inhalte auch auf dem Gerät zu sichern. Ein wirklicher Ersatz für Später-Lesen-Dienste wie Pocket ist der BOOX Palma damit nicht, das Kindle hingegen kann der ultra-kompakte E-Reader aber durchaus ersetzen.

Text anpassbar, Gerät personalisierbar

Die Zeilenlänge ist breit genug, um die Augen beim Lesen nicht flackern zu lassen, der Text gestochen scharf und viel näher an der Oberfläche als vom iPhone gewohnt. Schriftgröße, Schriftart und Buchstabenkontur lassen sich ebenso anpassen wie Schriftart, Wort-, Zeilen- und Absatzabstände sowie die Ränder oben, unten, links und rechts.

Wer seine E-Books lieber im Querformat lesen möchte ist herzlich dazu eingeladen, die automatische Rotation zu aktivieren, und hält den BOOX Palma einfach in der Horizontalen. Zum Blättern lassen sich wahlweise die Displayränder, Antippen oder auf dem Gerät wischen, zusätzlich bieten Hardware-Tasten die Möglichkeit, eine Seite vor oder zurück zu gehen, ohne den Finger überhaupt auf das Display legen zu müssen.

Kurz zu den Tasten am Gerät: Neben den Blättertasten verfügt der BOOX Palma über einen Button, der einen vollständigen Refresh des Displays durchführen kann, sowie über einen An-/Austaster.

Memos, Scanner und Sprachausgabe könnten besser sein

Eine Sprachsynthese erlaubt es, ausgewählte Buchinhalte vorlesen zu lassen, die Textausgabe hier lässt allerdings zu wünschen übrig und ist leider nicht auf dem aktuellen Stand der Technik. Hier hätten wir uns eine natürlichere Sprachausgabe mit besserer Betonung und alternativen Stimmen gewünscht.

Auch der integrierte Dokumentenscanner, der die rückseitig angebrachte Kamera zum Ablichten von Papierdokumenten nutzt, ist etwas umständlich zu bedienen und nicht wirklich auf Höhe der Zeit. Ein Diktierwerkzeug ist vorhanden, dieses fungiert jedoch als schlichter Sprachrecorder und ist nicht in der Lage, Aufnahmen zu transkribieren.

Drei halbgare Zusatzwerkzeuge, die eigentlich nur noch mehr die Kernaufgaben des BOOX Palma unterstreichen. Der BOOX Palma ist ein E-Book Reader, der Speicherplatz für PDF-Dokumente, EPUBs und Word-Dateien anbietet und sich dazu eignet, jene Inhalte in Ruhe zu lesen und mit Anmerkungen zu versehen. Handlich, attraktiv, leicht und leichtgewichtig.

Aktuell angezeigte Inhalte lassen sich markieren, um Anmerkungen ergänzen, übersetzen, im Web oder im aktiven Buch suchen und können für den späteren Zugriff gesichert werden.

Ablenkungsfreies Lesen

Der BOOX Palma ist wie ein Kindle für die Hosentasche, der (vielleicht mit der Apple Watch am Arm) mit in den Park, in die Bahn oder in das Wochenende genommen werden kann, während das Smartphone bewusst zu Hause gelassen wird. Ein attraktiver Lückenschluss, der uns sehr gut gefallen. Zu viel als zum Lesen mehr kann man den BOOX Palma zudem nicht gebrauchen – und dies ist ein Kompliment.