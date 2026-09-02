Bluetti FridgePower: Flacher Notstromakku jetzt erhältlich

Bluetti bietet seinen Stromspeicher FridgePower jetzt auch in Deutschland an. Das Gerät ist vor allem als Notstromversorgung für Kühlschränke und Gefriergeräte konzipiert, kann bei einem Stromausfall jedoch auch andere Haushaltsgeräte weiter mit Strom versorgen.

Wir haben FridgePower bereits im Juni ausführlich vorgestellt. Mit Abmessungen von 58 × 35 × 7,8 Zentimetern soll sich das Gerät auch dort unterbringen lassen, wo eine gewöhnliche Powerstation zu viel Platz beanspruchen würde. Der Akku kann sowohl liegend verwendet als auch an der Wand montiert werden.

In der Basisversion verfügt das Gerät über eine Kapazität von 2.016 Wattstunden, die sich mit zusätzlichen Akkumodulen auf bis zu 8.064 Wattstunden erweitern lässt. Verbraucher können über zwei Schuko-Steckdosen angeschlossen werden, über die insgesamt bis zu 1.800 Watt Dauerleistung und kurzzeitig bis zu 3.600 Watt zur Verfügung stehen.

Automatische Umschaltung bei Stromausfall

Im normalen Betrieb bleibt FridgePower dauerhaft zwischen Steckdose und Verbraucher geschaltet. Bei einem Netzausfall soll das System innerhalb von höchstens zehn Millisekunden auf Akkubetrieb umschalten, um angeschlossene Geräte ohne manuelles Eingreifen weiter zu versorgen.

FridgePower lässt sich über eine herkömmliche Steckdose laden. Alternativ lässt sich das Gerät über eine XT60-Buchse mit Solarmodulen verbinden.

Steuerung und Warnmeldungen per App

Der Akku lässt sich über WLAN und Bluetooth mit der Bluetti-App verbinden. Darüber lassen sich unter anderem der Akkustand und weitere Details zum Betriebszustand abrufen. Zudem kann das System bei einem Stromausfall oder niedrigem Ladestand Benachrichtigungen verschicken. Am Gerät selbst lassen sich grundlegende Statusinformationen einsehen. Ein optional erhältliches, per Bluetooth verbundenes Magnetdisplay liefert erweiterte Details.

Bluetti bietet den FridgePower-Akku in Deutschland zur Markteinführung für 1.099 Euro an. Im Lieferumfang sind Montagehalterungen und ein Tragegriff enthalten. Die Erweiterungsakkus werden für 849 Euro angeboten.