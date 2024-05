Bluetooth-Aussetzer auch unter macOS Sonoma 14.5

Seit dem vor zwei Wochen von Apple veröffentlichten Update auf macOS Sonoma 14.5 gehen hier wieder vermehrt Meldungen über Probleme mit drahtlos am Mac genutzten Bluetooth-Zubehör ein. Aktuell können wir dergleichen selbst zwar nicht bestätigen, doch ist das Vorhandensein solcher Störungen durchaus bekannt. Entsprechende Probleme sind schon direkt nach der Freigabe von macOS Sonoma im vergangenen Herbst aufgetreten und Apple konnte die Beeinträchtigungen wohl bis heute nicht vollständig beseitigen.

Betroffen sind soweit uns dies bekannt ist vorrangig Eingabegeräte wie drahtlose Mäuse, Trackpads und Tastaturen sowie teilweise auch Gamepads. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Produkte von Fremdanbietern oder die von Apple selbst angebotenen Tastaturen und dergleichen handelt.

Das Fehlerbild ist stets identisch und tritt manchmal sogar mehrmals am gleichen Tag, oft aber auch nur mit ein paar Tagen Abstand auf. In der Regel finden dabei sämtliche mit dem Mac verbundene Eingabegeräte gleichzeitig ihre Verbindung und reagieren auf keinerlei eingaben. Meist verschwindet der Fehler dann nach fünf bis zehn Sekunden wieder von alleine und die Bildschirmmeldung „Bluetooth-Gerät verbunden“ zeigt an, dass Maus und Tastatur wieder reagieren und genutzt werden können.

Hier und da wird aber auch von hartnäckigeren Aussetzern berichtet, die sich nur durch eine „harte“ Trennung der Bluetooth-Geräte, also das Betätigen von deren Ein-Aus-Schalter, beheben lassen.

Apple-Support hat keine Lösung

Apple selbst konnte diesbezüglich bislang keine vielversprechenden Ansätze zur Problemlösung liefern. Betroffenen Nutzern wird in der Regel geraten, den Akku-Stand der Geräte zu überprüfen, diese komplett vom Mac abzumelden und neu einzurichten oder gar den kompletten Mac von Grund auf neu einzurichten. Aufgrund der eher mangelnden Erfolgsaussichten kann man sich diesen Aufwand allerdings sparen arrangiert sich wohl besser mit den gelegentlichen Schrecksekunden, wenn der Mauszeiger wie eingefroren auf dem Bildschirm klebt.