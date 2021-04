Blink-Kameras von Amazon mit deutlichem Preisnachlass

Amazon bietet seine Blink-Sicherheitskameras für kurze Zeit wieder zu Sonderkonditionen an. Im Preis gesenkt wurden nicht nur die drei verschiedenen Modellvarianten einzeln, sondern auch die Multi-Packs mit mehreren Kameras im Set.

Grundsätzlich müsst ihr zunächst zwischen den aktuell ab 67 Euro erhältlichen kabellosen Blink-Kameras und der auf 31 Euro im Preis gesenkten Blink Mini unterscheiden. Letztere erfordert eine Stromversorgung über USB, während die beiden kabellosen Kameramodelle mit zwei AA-Batterien bis zu zwei Jahre lang ohne Steckdose auskommen.

Ein hervorragender Anwendungsbereich für die wetterfeste Blink Outdoor ist die Überwachung Eingangsbereichen, Garten oder Geräteschuppen. Die Kamera kommt mit einer Kugelkopfhalterung und kann weitgehend frei montiert werden. Es ist einzig darauf zu achten, dass ihr am Aufstellungsort noch WLAN-Empfang habt.

Cloud-Speicher für langjährige Kunden inklusive

Langjährige Bestandskunden von Blink haben die Möglichkeit zur kostenlosen Cloud-Speicherung ihrer Videos, das gilt auch für neue Kameras, die zu einem bestehenden Blink-System hinzugefügt werden. Wer sich Kosten für das mittlerweile für die Cloud-Speicherung nötige Abonnement sparen will, kann in Verbindung mit dem im Starterpack enthaltenen neuen Sync-Modul auf lokale Datenspeicherung anstelle der Cloud-Nutzung setzen. Für diesen Zweck kann man einfach einen USB-Stick an das Modul anstecken.

Die neue Version der Blink Outdoor haben wir hier ausführlich vorgestellt. Bei der Blink Indoor handelt es sich um eine weitgehend baugleiche Kamera, die allerdings auf ein wetterfestes Gehäuse verzichtet. Einen Blick auf die Blink Mini haben wir vergangenes Jahr hier geworfen.

Produkthinweis Blink Outdoor – kabellose, witterungsbeständige HD-Sicherheitskamera mit zwei Jahren Batterielaufzeit und... Aktionspreis 119,99 EUR

Produkthinweis Blink Indoor – kabellose HD-Sicherheitskamera mit zwei Jahren Batterielaufzeit, Bewegungserfassung und Zwei-Wege-Audio... Aktionspreis 99,99 EUR