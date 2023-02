Anker Solix: Ein steckerfertiges Balkonkraftwerk in zwei Varianten

Der Zubehör-Anbieter Anker baut sein Produkt-Portfolio aus und wird unter der Überschrift Anker Solix fortan auch steckerfertige Balkonkraftwerke anbieten, die ohne gesonderte Genehmigung direkt auf Balkon, Dachschräge oder Terrasse aufgestellt werden können.

Balkon-Haken und Stelzen gehören wie der Wechselrichter zum Bundle

Die Balkonkraftwerke von Anker Solix kombinieren, was in Handel bislang einzeln gekauft und anschließend in Eigenregie miteinander verbunden werden musste. So beinhalten die Solix-Bundles neben den Photovoltaik-Paneelen einen smarten Wechselrichter mit iPhone-Applikation und zwei Paar-Halterungen.

In zwei Varianten erhältlich

Der namhafte Anbieter von portablen Stromspeichern und Ladegeräten bietet seine Balkonkraftwerke dabei in zwei Varianten an, bei denen sich jedoch ausschließlich die mitgelieferten Solar-Panels unterscheiden.



Anker Solix Balkonkraftwerk : Vollschwarz, 2 X 415 Watt, Modulgröße: 1722 x 1134 x 35mm, Moduleffizienz: 21,3%, 15 Jahre Produktgarantie. Bundle-Preis: 1299 Euro.

: Vollschwarz, 2 X 415 Watt, Modulgröße: 1722 x 1134 x 35mm, Moduleffizienz: 21,3%, 15 Jahre Produktgarantie. Bundle-Preis: 1299 Euro. Anker Solix Premium Balkonkraftwerk: Vollschwarz, 2 X 440 Watt, Modulgröße: 1706 × 1134 × 35mm, Moduleffizienz: 23%, 15 Jahre Produktgarantie, 30 Jahre Ertragsgarantie (≥88%). Bundle-Preis: 1799 Euro.

Während das reguläre Anker Solix Balkonkraftwerk zwei 415-Watt-Module mitbringt wird das Anker Solix Premium Balkonkraftwerk mit zwei vollschwarzen 440-Watt-Modulen ausgeliefert.

Links die reguläre (415W), rechts die vollschwarze Premium-Variante (440W)

600 Watt Wechselrichter

Verbunden werden die Module nach der Installation mit dem Anker Solix Wechselrichter, der 600 Watt direkt per Schukostecker in das Stromnetz der heimischen vier Wände einspeist. Anker bietet einen gesonderten Stromkostenrechner an, der diesen Wert etwas greifbarer werden lassen soll.

Der Wechselrichter besitzt zwei MPPT-Anschlüsse, kommt mit zehnjähriger Garantie und verbindet sich über das integrierte WLAN-Modul nicht nur mit dem Heimnetz, sondern auch mit der Anker-Solix-Applikation.

Ankers 600-Watt-Wechselrichter mit WLAN und App

Die App des Anbieters stellt die aktuelle Energieernte und historische Ertragswerte dar. Die Daten werden dabei in Echtzeit über Ankers Cloud-Server bereitgestellt und müssen nicht mit der bei fast allen anderen Balkonkraftwerken vorausgesetzten Solarman-App abgerufen werden.

Mit Balkon-Haken, Stelzen und Sicherungsseil

Zur Befestigung liegen beiden Kraftwerksvarianten je zwei Paar der ebenfalls von Anker bereitgestellten Tilt-Mount-Halterungen bei. Die Stahlhalterungen wiegen je 10 Kilo und lassen sich mit ihren Haken sowohl an Balkonbrüstungen befestigen als auch auf ebenen Untergründen aufstellen und am Dach arretieren, dabei lassen sich vier Anstellwinkel wählen: 0°, -30°, -40° und -45°. Mitgelieferte Halteseile sorgen für zusätzlichen Schutz.

Auch stehend aufstellbar

Statt wie üblich auf den Vertrieb über Amazon zu setzen, wird Anker die Balkonkraftwerke vorerst ausschließlich über den eigenen Online-Store anbieten und diese hier nach der Bestellung im steckerfertigen Bundle direkt nach Hause liefern. Vorausgesetzt, die eigenen vier Wände sind als Kraftwerk-Standort auch geeignet.

Einen guten Überblick auf die Voraussetzungen zur Installation, die Komplexität des Aufbaus und den detaillierten Lieferumfang bietet die offizielle Anleitung des Anbieters. Den deutschsprachigen Teil hängen wir interessierten Lesern hier zum Download an: