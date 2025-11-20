Apple kooperiert mit Real Madrid: Fußballvideo für die Vision Pro

Bereits im vergangenen Monat haben erste Berichte die Runde gemacht, denen zufolge Apple eine Partnerschaft mit dem spanischen Fußballclub Real Madrid eingegangen ist, um exklusive Inhalte für die Vision Pro zu produzieren. Jetzt haben sich diese Gerüchte bestätigt. Apples Entertainment-Chef Eddy Cue ist eigens nach Madrid gereist, um die Zusammenarbeit zu bestätigen.

Über eine offizielle Ankündigung des Fußballclubs hinaus hat das spanische GQ-Magazin weitere Informationen parat. Apple will damit wohl vor allem auch die Möglichkeiten der Vision Pro weiter bewerben.

Bilder: Real Madrid / Danke Lorenzo

Im Zentrum der Kooperation zwischen Apple und Real Madrid steht demnach ein für die Vision Pro produzierter Film, dessen Rohmaterial während des Champions-League-Spiels zwischen Real Madrid und Juventus Turin im vergangenen Monat aufgezeichnet wurde. Ziel sei es, Zuschauern einen Eindruck vom Innenleben des Stadions zu vermitteln, von den Bereichen hinter den Kulissen bis hin zum Spielfeld.

Den vorab aufgekommenen Gerüchten zufolge wurden hierfür rund 100 Kameras im Bernabéu-Stadion platziert. Apple hat bereits im Zusammenhang mit anderen Sportereignissen Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt. So hat das Unternehmen im vergangenen Monat angekündigt, dass Fans der amerikanischen Basketball-Liga NBA während der laufenden Saison eine Auswahl an Live-Spielen der Los Angeles Lakers so erleben können, als wären sie direkt am Spielfeldrand dabei. Apple verspricht dabei Perspektiven, die im Rahmen herkömmlicher Übertragungen nicht möglich sind.

Digitale Services im Stadion

Die Zusammenarbeit zwischen Apple und Real Madrid erstreckt sich auch auf weitere Bereiche und soll über einen längeren Zeitraum hinweg andauern. So baue Apple begleitend auch seine digitalen Dienste im Bernabéu-Stadion aus. So sollen nicht nur die Eintrittskarten über die Apple Wallet bereitgestellt werden, sondern man werde künftig neben dem Zutritt auch Informationen zu Anreise, Orientierung im Stadion und Angeboten vor Ort in der Wallet bündeln können.

Das Bernabéu soll sich mithilfe von Apple zu einem Umfeld entwickeln, in dem physische und digitale Elemente stärker ineinandergreifen. Real Madrid spricht in diesem Zusammenhang von einer langfristigen Digitalstrategie, in deren Rahmen man vor allem auch eine direkte Verbindung zu Anhängern weltweit ermöglichen wolle.