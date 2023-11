Black Friday bei EcoFlow: Powerstations und Wechselrichter im Bundle

EcoFlow startet heute mit seinen Black-Friday-Angeboten. Noch bis zum 27. November gibt es direkt über die Webseite des Anbieter sowie über Amazon verschiedene Speicher- und Solarlösungen des Herstellers mit deutlichem Preisnachlass.

Die Solarlösungen von EcoFlow basieren auf dem intelligenten Wechselrichter PowerStream. Wir haben die Kombi aus EcoFlow PowerStream und einer Delta 2 Max Powerstation des Herstellers bereits ausführlich vorgestellt. Anders als bei Herstellern, die spezielle Akkus für Balkonkraftwerke anbieten ist der Grundgedanke hier, eine sinnvolle Möglichkeit zur Zusatznutzung der Powerstation bereitzustellen. Das Balkonkraftwerk kann weiterhin auch alleinstehend betrieben werden. Ist die Powerstation angeschlossen, so kann diese überschüssig erzeugten Strom speichern und dann wieder abgeben, wenn keine Solarleistung vorhanden ist.

EcoFlow bietet zwei Varianten für die Steuerung der Speicherleistung an. In der Basisvariante definiert man einfach eine Grundlast für die Wohnung oder das Haus und in der Folge läuft alles, was darüber erzeugt wird in den Akku oder der entsprechende Wert wird vom Akku über den Wechselrichter ins Hausnetz eingespeist, wenn gerade kein Solarstrom erzeugt wird. Wer dies verfeinern will, kann hier noch zeitbasierte Einstellungen ergänzen oder für eine dynamische Steuerung, beispielsweise bei Kühl- und Gefrierschränken, die passenden SmartPlug-Zwischenstecker ergänzen.

Hier läuft das EcoFlow-Setup als mit Delta 2 Max, PowerStream und angeschlossenen Solarpanels als Basiskonfiguration zur Abdeckung der Grundlast absolut stabil.

Ergänzung zur Powerstation oder umgekehrt

Unterm Strich sehen wir den PowerStream weiterhin als hervorragende Ergänzung für Anwender, die bereits eine kompatible Powerstation von EcoFlow besitzen und deren Nutzungsmöglichkeiten erweitern wollen. Umgekehrt kann man diesen Mehrwert natürlich auch in seine generellen Überlegungen zum Kauf einer Powerstation mit einbeziehen.

Eine Übersicht aller aktuellen Aktionspakete des Herstellers bietet dessen Black-Friday-Seite bei Amazon. Beachtet, dass es sich bei den dort angezeigten Preisen nicht um die Endpreise handelt, sondern jeweils noch der klein in grüner Schrift ergänzte Rabatt per Gutscheinklick abziehen lässt. Die EcoFlow Delta 2 gibt es dann beispielsweise zusammen mit dem PowerStream-Wechselrichter bereits für 1.091 Euro und das Ganze kann mit einem vorhandenen Balkonkraftwerk betrieben werden.