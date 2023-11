Aqara Camera E1: 360-Grad-Rundumblick und Unterstützung für HomeKit Secure Video

Mit der Aqara Camera E1 geht eine neue Sicherheitskamera mit 2K-Auflösung an den Start, die auch über HomeKit Secure Video in Smarthome-Systeme einbinden lässt. Der für die Überwachung von Innenräumen konzipierte Neuzugang soll die anderen Kameramodelle des Herstellers als preislich attraktiver Neuzugang ergänzen. Als regulärer Verkaufspreis sind 59,99 Euro angesetzt, im Rahmen einer Einführungsaktion ist die Kamera mit dem Code CAMERAE1EU bei Amazon vorübergehend für nur 47,99 Euro erhältlich.

Aqara hat seine E1-Kamera mit einem motorisierten Sockel ausgestattet, mit dessen Hilfe ein 360-Grad-Rundumblick realisiert werden kann. Das Objektiv selbst verfügt über eine Bilddiagonale von 101 Grad und kann um 67 Grad in der Höhe verstellt werden. Die Bildauflösung liegt bei 1296p und ein unsichtbarer 940-nm-Infrarotsensor ermöglicht die Raumüberwachung auch bei Dunkelheit.

Personenerkennung und -verfolgung

Die Motorisierung der Kamera ermöglicht auch eine automatisierte Personenverfolgung. Die Kamera hat bei unseren ersten Tests Personen in ihrem Blickfeld weitgehend zuverlässig erkannt und kann diese eigenständig im Blick halten – Probleme gab es zum Teil, wenn man sich am Rand des Sichtfelds bewegt hat oder kurzzeitig von zwischen Person und Kamera stehenden Hindernissen verdeckt war.

Über HomeKit selbst wird die Steuerung von beweglichen Kameras ja bislang nicht unterstützt. Allerdings zeigt die Home-App – sofern man die E1 hier integriert – jeweils den aktuellen Bildausschnitt der Kamera an, was auch die automatische Personenverfolgung umfasst, sofern diese in der Aqara-App aktiviert wurde.

Privatsphäremodus mit HomeKit-Einschränkungen

Die neue Aqara-Kamera hat eine motorgesteuerte Funktion zum Schutz der Privatsphäre integriert. Die Kamera deaktiviert dann nicht nur ihr Bild, sondern dreht ihr Objektiv dafür auch nach hinten, beispielsweise gegen eine Wand. Hier gilt es allerdings zu beachten, dass im Falle einer HomeKit-Integration weiter Bilddaten übertragen werden. HomeKit kennt diese Schlaf-Funktion nicht und erhält dann eben das Bild im Kamera-Thumbnail sichtbare Bild von der dahinterliegenden Wand oder dergleichen. Öffnet man die Hauptansicht der Kamera in HomeKit, so wird diese für den Zeitraum des Zugriffs über HomeKit wieder voll aktiviert.

Die HomeKit-Anbindung der Aqara E1 erfolgt ebenso wie die Integration in die Aqara-App direkt über WLAN. Die Kamera funkt über 2,4 GHz und unterstützt bereits den neusten WLAN-Standard Wi-Fi 6. In Verbindung mit kompatiblen Zugangspunkten soll dies insbesondere in stark frequentierten Umgebungen geringere Latenzen und eine flüssige Anzeige des Live-Bilds gewährleisten.

HomeKit unterstützt bislang zwar keine schwenkbaren Kameras, zeigt allerdings immer das aktuelle Bild der Aqara E1. Somit kann man hier indirekt von der Funktion zur Personenerkennung profitieren, wenn sie über die Aqara-App aktiviert wurde. Das Kamerabild folgt dann auch beim Zugriff über die Home-App einer erfassten Person.

Von HomeKit direkt nicht unterstützte Funktionen der Kamera können als Aqara HomeKit-Szenen definiert und so auch direkt in das Smarthome-System von Apple eingebunden werden.

SD-Karte oder NAS als Aufnahmespeicher

Während die über HomeKit beziehungsweise HomeKit Secure Video verfügbaren Kamerafunktionen weiterhin überschaubar bleiben, präsentieren sich die Kameraeinstellungen in der Aqara-App ziemlich vielseitig. Allem voran ist zu erwähnen, dass die Aqara E1 auch über einen Steckplatz für Mikro-SD-Karten verfügt und es damit möglich ist, die Aufnahmen anstelle von iCloud oder der Aqara-Cloud lokal zu speichern. Optional besteht in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeit, aufgezeichnete Sequenzen auf einem NAS-Server abzulegen.

Die Aqara E1 kann so konfiguriert werden, dass sie dauerhaft aufzeichnet und die ältesten Ereignisse überschrieben werden, sobald die Speicherkarte voll ist. Alternativ dazu ist eine auf Ereignissen basierende Aufzeichnung möglich, wobei man hier zusätzlich unterscheiden kann, ob kurze Videoclips von allen Bewegungen oder nur solche gespeichert werden sollen, bei denen eine Person erkannt wird.

Innerhalb der Aqara-App findet sich auch die Möglichkeit, Automatisierungen anzulegen, die auf den Erkennungsfunktionen der Kamera oder auf deren Statusänderungen basieren. Der Hersteller will hier zu einem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit ergänzen, erkannte Geräusche als Auslöser zu verwenden.

Günstige Überwachungslösung mit HomeKit-Unterstützung

Unterm Strich handelt es sich bei der Aqara Camera E1 um eine kompakte Sicherheitskamera für Innenräume, deren Vorteile besonders in den Schwenkfunktionen und der Möglichkeit zur lokalen Speicherung des Videomaterials liegen. Die Kamera liefert ein für ihre Preisklasse gutes Bild sowohl bei Tageslicht als auch über die integrierte Nachtsichtfunktion.

Für HomeKit-Nutzer stellt wohl besonders die Unterstützung von HomeKit Secure Video und die damit verbundene Möglichkeit zur verschlüsselten Speicherung der Aufnahmen in der iCloud einen Mehrwert dar.

Die Aqara Camera E1 ist für kurze Zeit zum Einführungspreis von 47,99 Euro erhältlich, gebt dafür den Aktionscode CAMERAE1EU beim Kaufabschluss an der Amazon-Kasse ein. Im Lieferumfang ist ein Anschlusskabel, nicht aber das benötigte Netzteil enthalten. Die Stromversorgung erfolgt über einen gewöhnlichen USB-C-Anschluss. Die Kamera kann ohne zusätzlichen Hub in Aqara-Systeme oder Apple Home integriert werden.