Apple Pencil USB-C: Erstes Update und bessere Verfügbarkeit

Der seit diesem Monat erhältliche Apple Pencil mit USB-C hat sein erstes Update erhalten. Die neue Firmware trägt die Versionsnummer 35347.35347.16 und wird aktuell als Build 10M5164 verteilt. Die Aktualisierung fördert zudem die Information zutage, dass der neue Zeichenstift bei Apple intern als „Apple Pencil Gen 3“ geführt wird.

The first update for the USB-C Apple Pencil is out!

Interestingly, it's labeled as "Apple Pencil Gen 3"

Version: 35347.35347.16

Build: 10M5164

— Aaron (@aaronp613) November 14, 2023