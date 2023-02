BetterTouchTool mit Anwendungstipps: ChatGPT in der Mac-Menüleiste

Die Mac-App BetterTouchTool kommt in der neu veröffentlichten Version 4.045 mit ein paar hilfreichen Ergänzungen. So lassen sich jetzt beispielsweise auch Automationen starten, in dem man die Maus an den rechten oder linken Bildschirmrand fährt, oder sie davon wegbewegt.

In den Einstellungen der App können Trackpad-Nutzer nach dem aktuellen Update zudem ein haptisches Feedback beim Einrasten von Fenstern aktivieren. Darüber hinaus hat der Entwickler einmal mehr diverse kleinere Funktionserweiterungen und Verbesserungen in seine neue App-Version gepackt. Eine Übersicht mit allen mit BetterTouchTool 4.045 verbundenen Änderungen findet sich hier.

Neue Artikelreihe mit Anwendungstipps

BetterTouchTool zählt zu den „alten Haudegen“ unter den Mac-Anwendungen. Die von dem deutschen Entwickler Andreas Hegenberg gepflegte App erweitert den Leistungsumfang von Eingabegeräten wie Trackpad, Maus, Tastatur und auch der bei verschiedenen MacBook-Modellen verbauten Touch Bar umfassend. Darüber hinaus lassen sich mithilfe der App sogar iOS-Geräte, Siri und die Apple-Fernbedienung Siri Remote für die Verwendung als Mac-Eingabegerät konfigurieren und anpassen.

Um Mac-Besitzer dabei zu unterstützen, die mit seiner Anwendung verbundenen Möglichkeiten bestmöglich auszuschöpfen, will der Entwickler fortan im Wochenabstand neue Blog-Beiträge mit entsprechenden Beispielen veröffentlichen. Den Anfang macht eine Anleitung für die Verwendung von BetterTouchTool gemeinsam mit ChatGPT, in der gezeigt wird, wie sich der Chatbot in die Menüleiste integrieren lässt und in jedem Textfeld von macOS direkt zur Verfügung steht.

BetterTouchTool kann man beim Entwickler kostenlos laden und dann 45 Tage lang ohne Einschränkungen testen. Die Standardlizenz ist mit zwei Jahren Update-Unterstützung zum Preis von 10 Dollar und eine Lifetime-Lizenz für 22 Dollar erhältlich. Zudem ist BetterTouchTool auch ohne Aufpreis in der Software-Flatrate Setapp enthalten.