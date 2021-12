BetterTouchTool integriert „Notch Bar“ offiziell

BetterTouchTool lässt sich auf der Webseite des Entwicklers kostenlos laden und 45 Tage lang in vollem Umfang testen. Anschließend stehen verschiedene Lizenzmodelle zur Verfügung. Die Standardlizenz zum Preis von 9 Dollar beinhaltet Updates für zwei Jahre. Alternativ kann eine Lifetime-Lizenz zum Preis von 21 Dollar erworben werden. Als dritte Option bietet sich die Möglichkeit, BetterTouchTool im Rahmen der Software-Flatrate Setapp zu nutzen. Hier hat man zu Monatspreisen ab 12 Dollar Zugriff auf ein mittlerweile recht umfassendes Angebot an Mac-Anwendungen.

Wie sich das Ganze in der Praxis gestaltet, könnt ihr ganz gut in den unten eingebundenen Videos sehen. Die Original-Menüleiste lässt sich mit einer Trackpad-Geste nach unten schieben, um darüber Platz für die Elemente der Notch Bar zu schaffen. Die ursprüngliche Menüleiste bleibt dabei weiterhin für den Mauszeiger erreichbar.

Die Mac-Anwendung BetterTouchTool kommt mit der neu verfügbaren Version 3.695 erstmals offiziell mit der Funktion „Notch Bar“ an Bord. Zuvor war die noch recht junge Erweiterung für die neuen Modelle des MacBook Pro ausschließlich in Testversionen der App verfügbar.

Insert

You are going to send email to