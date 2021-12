Office statt Siri: Für bessere Diktat-Ergebnisse auf Mobilgeräten

In offenen Dokumenten lässt sich zwischen Siris und Microsofts Spracherkennung nach Belieben wechseln. Solltet ihr bei Eigennamen also bessere Erfahrungen mit Siri gemacht haben, könnt ihr diese bei Bedarf gesondert einsprechen, ehe wieder zurück zur Microsoft-Funktion gewechselt wird.

Allerdings bietet nicht nur Siri eine Diktat-Funktion an. Nutzer der offiziellen Office-Applikationen von Microsoft, sollten unbedingt auch einen Blick auf die Microsoft Office-App für Mobilgeräte werfen. Diese bietet eine hervorragende Spracherkennung an, die vor allem bei langen Texten deutlich zuverlässiger arbeitet als die von Siri angebotene Funktion. Wer also bereits für Microsoft 365 bezahlt, sollte das Diktat-Feature unbedingt testen.

Insert

You are going to send email to