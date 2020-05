Benjamin Blümchen: Kinofilm ab heute für Prime-Mitglieder

Neun Monate nach der Kino-Premiere stellt die Videoabteilung des Online-Händlers Amazon heute den Kinofilm „Benjamin Blümchen“ exklusiv für Prime Mitglieder zur Verfügung.

In seiner ersten Realverfilmung erlebt Benjamin Blümchen ein großes Abenteuer, bei dem er zusammen mit seinem Freund Otto den Neustädter Zoo rettet. Die rasante Geschichte für die ganze Familie steht ab sofort für Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich zum Streamen bereit.

Neben dem Kinofilm und dem Original-Soundtrack sind auch Staffel 1-7 der Benjamin Blümchen-Zeichentrick-Serie verfügbar. Außerdem können über Amazon Music Unlimited insgesamt 144 Folgen der Benjamin Blümchen Hörspiele mit Geschichten von Benjamin und Otto abgerufen werden. Ausgewählte Folgen sind im Rahmen der Prime-Mitgliedschaft bei Prime Music kostenlos verfügbar.

Endlich Ferien! Benjamin Blümchens bester Freund Otto (Manuel Santos Gelke) kann es kaum erwarten, die kommenden Wochen im Neustädter Zoo zu verbringen. Allerdings ist seine gute Laune etwas getrübt durch die Sorgenfalten von Zoodirektor Herr Tierlieb (Friedrich von Thun), der dringend Geld für die anstehenden Reparaturarbeiten im Zoo benötigt. Eine Tombola soll’s richten! Mitten in die Feierlichkeiten platzt der Bürgermeister von Neustadt (Uwe Ochsenknecht) dann mit einer Ankündigung: Er hat die gewiefte Zora Zack (Heike Makatsch) engagiert, um den Zoo zu modernisieren und zum neuen Prestige-Objekt von Neustadt zu machen. Diese fackelt nicht lange: Zuerst wickelt sie Benjamin mit seinen geliebten Zuckerstückchen um den Finger – er soll das neue Werbegesicht der Kampagne werden –, dann rollen erste Baukräne an. Doch in Wirklichkeit hat Zora Zack ein ganz anderes Ziel… Ob Otto, Benjamin und die anderen Zoobewohner ihr rechtzeitig auf die Schliche kommen, um ihre Pläne zu verhindern?