Matter-Controller von Govee als Gratis-Upgrade für ältere M1-LED-Leuchtstreifen

Beim LED-Strip-Controller von Govee handelt es sich um die kleine Box im Kabel, in der sich neben den Komponenten für die Anbindung an drahtlose Netzwerke auch Schalter für Ein/Aus sowie den Farb- und Szenenmodus sowie das Mikrofon für die Musiksteuerung befinden.

Der neue Govee LED Strip Light M1 Matter ist jetzt in Deutschland im Handel erhältlich und wir haben den Leuchtstreifen bereits ausführlich vorgestellt . Inzwischen lässt sich die Produktneuheit per Coupon-Klick zudem mit 30 Prozent Preisnachlass und somit für 56 Euro bestellen. Das ist schön für alle, denen der reguläre Preis zu hoch liegt, aber auch ärgerlich für jene Kunden, die die Neuerscheinung direkt zum Verkaufsstart bestellt haben.

