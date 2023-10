Beats Studio Pro erstmals unter 300 Euro erhältlich

Apples Beats Studio Pro fallen weiter im Preis und lassen sich mittlerweile sogar deutlich unter 300 Euro bestellen. Der Versandhändler Otto hat die Kopfhörer aktuell bereits ab 284 Euro im Angebot.

Otto bietet überraschenderweise sogar die sonst zumeist am teuersten angebotene schwarze Variante der Beats Studio Pro derart günstig an. Regulär hat Apple die Kopfhörer von Apple zum Preis von 399,95 Euro im Programm.

Während Apple wie gewohnt an dem offiziellen Produktpreis festhält, sind die Beats Studio Pro inzwischen aber auch bei anderen Händlern deutlich im Preis gefallen. Bei Amazon ist der Kopfhörer beispielsweise in den Farben Navyblau und Braun bereits für 307 Euro zu haben. Für die AirPods Max als Topmodell von Apple muss man hier beinahe das Doppelte hinlegen.

Technisch den AirPods Max überlegen

Vergleicht man die AirPods Max mit den neuen Beats Studio Pro, so spielen die teuren AirPods sicherlich in Sachen Verarbeitung und Materialwahl in einer höheren Liga. Beim Blick auf die technischen Daten der beiden Kopfhörer-Modelle können die Beats Studio Pro gegenüber den AirPods Max allerdings mit durchaus relevanten Alleinstellungsmerkmalen punkten. So lässt sich der USB-C-Anschluss in Verbindung mit einem integrierten Digital-Analog-Wandler dafür verwenden, beispielsweise das über Apple Music und Apple Music Classical angebotene Programm auch in hochwertiger Lossless-Qualität zu genießen.

Apple hat den Beats Studio Pro im Zusammenhang mit der Wiedergabe über USB-C drei verschiedene Klangprofile mit auf den Weg gegeben. Anwender können zwischen dem sogenannten „Beats Signature Profil“ für ausgewogenen Musikgenuss, einem Entertainment-Profil für den Konsum von Video der die Verwendung der Kopfhörer beim Spielen sowie einem Sprach-Profil für Hörbücher und Podcasts wählen.

Die Beats Studio Pro kommen mit einem USB-C-Lade- und Audiokabel, einem analogen Audiokabel mit 3,5-mm-Kabel für Analogaudio und einer Tragetasche im Lieferumfang. Die Akkulaufzeit der Kopfhörer gibt Apple mit satten 40 Stunden an.