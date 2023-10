Auch bei Netflix droht erneute Preiserhöhung

Vor fast genau elf Monaten hat Netflix sein „Basis-Abo mit Werbung“ auch in Deutschland eingeführt. Jetzt zeichnet sich die erste Preiserhöhung für das mittlerweile in „Standard-Abo mit Werbung“ umgetaufte Angebot ab. Das Wall Street Journal berichtet, dass Netflix mit der Ankündigung lediglich etwas Zeit verstreichen und die Maßnahme nicht direkt im Anschluss an die derzeit noch laufenden Streiks der Filmschaffenden in Hollywood verkünden will.

Wie sich die Preiserhöhung konkret auf Abonnenten auswirken wird, ist derzeit noch ungewiss. Auch ist die Rede davon, dass die Preiserhöhungen zu Beginn ausschließlich in Kanada und den USA Anwendung finden. Auf lange Sicht dürften allerdings auch weitere Netflix-Länder mit ähnlichen Maßnahmen nachziehen.

Die aktuell in Deutschland gültigen Netflix-Preise

Steigende Preise bei den Streaming-Angeboten für Musik und Video begleiten uns nun schon seit geraumer Zeit und werden zumeist mit den nahezu alle Bereiche des täglichen Lebens umfassenden Kostensteigerungen der letzten Jahre begründet. Ein Stück weit lässt sich die Entwicklung aber sicher auch so interpretieren, dass die einzelnen Angebote bewusst mit zu niedrig angesetzten, attraktiven Preisen gestartet sind, um sich entsprechende Kundenzahlen zu sichern und die Unternehmen jetzt die damit verbundenen Profitmöglichkeiten ausloten.

Werbe-Abo mit Einschränkungen

Bereits das Basis-Abo mit Werbung wurde von Netflix als Alternative für Kunden platziert, denen die letzten Preiserhöhungen des Videoanbieters zu weit gingen. Für aktuell 4,99 Euro pro Monat erhält man hier – von der Anzeige von Werbung abgesehen – mit dem zum Monatspreis von 12,99 Euro angebotenen Standard-Abonnement von Netflix weitgehend identische Leistungen. In erster Linie fällt dabei die Möglichkeit zum Download und der Offline-Nutzung von Videos unter den Tisch. Allerdings gibt es auch einzelne Filme und Serien, die sich nur mit einem vollwertigen Abonnement von Netflix konsumieren lassen. Ausführlich informiert der Videodienst hier über die mit dem Werbe-Abo verbundenen Details.