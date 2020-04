„Beastie Boys Story“ auf Apple TV+ verfügbar

Auf Apple TV+ steht von heute an die „Beastie Boys Story“ zum Abruf bereit. Der Musik-Dokumentarfilm wurde von Spike Jonze produziert und begleitet die beiden noch lebenden Band-Mitglieder Mike Diamond und Adam Horovitz dabei, wenn sie die Geschichte der Band und ihrer langjährigen Freundschaft erzählen. Jonze hat bereits vor 25 Jahren beim Musikvideo für die Hit-Single „Sabotage“ Regie geführt.

